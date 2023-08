Suposta liderança de facção criminosa é presa em Parauapebas

Davi de Matos Oliveira foi preso, na manhã desta segunda-feira (31), suspeito de ser uma das lideranças da facção criminosa Comando Classe A (CCA) no Pará. A Polícia Civil o localizou no Mercado Municipal de Parauapebas, município no sudeste do Pará. Com informações do Correio de Carajás.

Davi é uma das lideranças da facção criminosa Comando Classe A (CCA) no Pará. (Reprodução / Correio de Carajás)

Os policiais civis chegaram até Davi por meio da equipe de Investigação de Homicídios e Entorpecentes da 20ª Seccional Urbana de PC. Conforme as informações divulgadas e publicadas pelo Correio, Davi é o responsável pela tesouraria e missões do comando.

Ele estava foragido do regime fechado do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, em Belém, para onde deverá ser transferido.