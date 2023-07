Cabeça humana é encontrada dentro de mochila com bilhete: 'Hoje estou no inferno por isso'

Uma cabeça masculina e dedos foram encontrados dentro de uma mochila, na manhã desta quinta-feira (20), na rua das Águias, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus, no Amazonas. Junto da mochila tinha um bilhete que dizia: “Eu somava na safadeza do Alan Índio. Hoje estou no inferno por isso. Aguardo vocês que também fazem safadeza aqui. Vou guardar um canto pra vocês aqui”. E a seguinte assinatura: “Caçador de CV c* lixo“. Ainda não há informações oficiais sobre a identidade da vítima. As informações foram divulgadas por meio do site D24am.

Mais cedo, por volta das 8h, membros de um corpo masculino foram encontrados espalhados em uma área de mata, na Comunidade Mundo Novo, na rua Visconde de Itanhaém, bairro Flores, zona centro-sul da capital. Testemunhas informaram que um ciclista passava pela rua quando encontrou as pernas e os pedaços de um braço em sacos de lixo jogados na calçada e outras partes dentro de uma bolsa. De acordo com o Portal do Holanda, o corpo tinha várias perfurações de faca.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro São Lázaro. A suspeita inicial da polícia é que a cabeça seja dos membros espalhados no bairro Flores. E como “CV“ significa facção criminosa Comando Vermelho, também há suspeita de que a vítima era envolvida nessa facção.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para iniciar a perícia e fazer a remoção da cabeça. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil para identificar a vítima.

Outra cabeça

No último sábado (15), também em Manaus, uma outra cabeça foi encontrada. Sem nariz nem orelha. A polícia identificou que era de Jeiel Glend de Araújo Rodrigues, de 30 anos, conhecido como MC Neguinho da Sul. A cabeça estava dentro de um saco, na Rua Santa Luzia, no bairro Santa Luzia. Ao lado da cabeça tinha um bilhete escrito "Morri porque eu era informante do Coquinho".

No local também havia a mão esquerda dele com os dedos mínimo e polegar cortados. A suspeita é que o crime tenha relação com disputa de traficantes rivais. Até sábado, ainda não havia informações sobre a autoria do crime.