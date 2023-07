Cabeça sem nariz nem orelha é encontrada com bilhete: 'morri porque eu era informante do Coquinho'

Sem nariz nem orelha, a cabeça de um homem identificado como Jeiel Glend de Araújo Rodrigues, de 30 anos, conhecido como MC Neguinho da Sul, foi encontrada dentro de um saco, neste sábado (15), na Rua Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, em Manaus, estado do Amazonas. Ao lado da cabeça tinha um bilhete escrito "Morri porque eu era informante do Coquinho". As informações foram divulgadas por meio do Portal do Holanda, do Blog do Miranda e do portal Maskate News.

De acordo com informações da polícia, populares acionaram a PM após encontrarem o saco com marcas de sangue e com as partes do corpo, à beira de uma calçada. No local também havia a mão esqueda dele com os dedos mínimo e polegar cortados.

O corpo foi reconhecido pela mãe de Jeiel, que esteve no local e chegou a passar mal ao ver a cabeça do filho. A suspeita. Ao longo do sábado, ainda não havia informações sobre o paradeiro do restante do corpo.

O Departamento de Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção dos membros.

A suspeita é que o crime tenha relação com disputa de traficantes rivais. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).