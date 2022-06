Advogados envolvidos com integrantes do Comando Vermelho são presos

Uma força-tarefa do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) cumpriu mandados de prisão preventiva, em Belém e Salinópolis, expedidos contra dois advogados e três integrantes de uma facção criminosa. A "Operação Pombo" investiga a relação de advogados com integrantes de facções criminosas que estão custodiados em estabelecimentos prisionais paraenses. A ação envolveu o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional) (GSI) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Ao longo de quase um ano, a investigação conseguiu constatar a relação entre os dois advogados e integrantes do Comando Vermelho. A apuração indicou que os advogados vinham atuando como “mensageiros” durante o exercício da advocacia para atuar como um elo entre faccionados presos e faccionados soltos, repassando as informações obtidas durante as visitas realizadas em estabelecimentos prisionais no Pará.

Bilhetes eram enviados a integrantes do Comando Vermelho

Mandados de busca e apreensão, cumpridos anteriormente, apreenderam bilhetes manuscritos que, segundo o MPPA, eram destinados a diversos integrantes do Comando Vermelho, dentre eles David Palheta Pinheiro, vulgo “Bolacha”, e Leonardo Costa Araújo, vulgo “L-41”, ambos encontrando-se atualmente foragidos no Estado do Rio de Janeiro.

Também foram apreendidos aparelhos eletrônicos, dentre os quais um relógio smartwatch pertencente a um dos advogados, utilizado para gravar as mensagens durante as visitas carcerárias e repassá-las aos integrantes da facção que estavam foram da prisão.

A sério de atentados contra agentes de segurança públicaordenados por integrantes de facções criminosas, a exemplo das duas dezenas de registros de crimes contra policiais penais, serviu de subsídio jurídico à decretação e manutenção da segregação provisória.

As investigações seguem sob sigilo.