Três pessoas morrem durante intervenção policial em Ananindeua

Três pessoas morreram na tarde desta quinta-feira (29) durante uma intervenção policial no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. De acordo com a Polícia Militar, entre os mortos estavam dois homens e uma mulher. Um dos homens foi identificado como Fernando Gabriel, suspeito de envolvimento em dois homicídios no município.

A ação ocorreu durante diligências realizadas por equipes da PM para investigar o assassinato do barbeiro Josué Barros dos Santos, de 38 anos. Segundo a corporação, os policiais foram surpreendidos por disparos efetuados pelos suspeitos. Houve troca de tiros. Um policial militar foi baleado durante o confronto, socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Ele está fora de perigo. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde ele foi atingido.

Os três suspeitos atingidos também foram socorridos, mas não resistiram. A Polícia Militar não informou se armas ou outros materiais foram apreendidos na operação. A Seccional Urbana da Cidade Nova investiga o caso. A identidade oficial dos outros dois mortos ainda não foi divulgada.

Fernando Gabriel era investigado pela participação na morte do sargento da Polícia Militar Vanderson Santana Pereira, de 39 anos, ocorrida em 8 de agosto de 2024. O militar foi baleado em frente a um comércio localizado na feira do Icuí-Guajará. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Gabriel também era apontado como suspeito de envolvimento na morte do barbeiro Josué Barros, cujo corpo foi encontrado na noite da última quarta-feira (28), em um trecho isolado da estrada da ​Copem. A vítima apresentava vários hematomas, especialmente na cabeça, o que indica possível espancamento. Não foram identificadas perfurações por arma de fogo ou arma branca.

Conforme relato da polícia, Josué era dono de uma barbearia na Cidade Nova VI. No dia do crime, três homens desconhecidos foram ao local se passando por interessados na compra de um terreno. Josué informou que não poderia acompanhá-los, mas, segundo testemunhas, acabou sendo forçado a sair com o grupo, deixando para trás o celular e os documentos.

Horas depois, por volta das 20h, o corpo foi encontrado na estrada da Copem. Testemunhas relataram ter visto um veículo, de modelo e placa ainda não identificados, abandonar o corpo no local antes de fugir em alta velocidade.