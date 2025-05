Mulheres Inspiradoras têm momento de integração em Campos do Jordão (SP)

Um grupo com 25 lideranças femininas da Plataforma Mulheres Inspiradoras (MI) participou, entre 19 a 21 de maio, de um retiro especial no Botanique Hotel Experience, em Campos do Jordão (SP). A programação fez parte das comemorações pelo Mês das Mães e teve como objetivo promover reflexão, bem-estar e troca de experiências entre mulheres que ocupam posições de liderança. Duas paraenses participaram do evento: Geovana Quadros, fundadora e CEO da MI, e Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal.

O encontro contou com a palestra “Estratégias de Gerenciamento do Estresse”, com Mabel Feres, especialista em terapias integrativas. A proposta foi ajudar as participantes a lidar com as tensões do dia a dia e a superar barreiras emocionais e mentais, como crenças limitantes.

No segundo dia, Mabel também conduziu uma sessão de yoga e soundhealing. Depois, o grupo participou de diversas atividades em contato com a natureza, como trilha mindfulness (banho de floresta), horta, beach tennis, piscina, cavalgada, spa e passeio de bicicleta.

Um dos destaques da programação foi o bate-papo com a atriz Mariana Rios, idealizadora da plataforma “Basta Sentir Maternidade”, voltada para o acolhimento de mulheres que estão tentando engravidar. Mariana também é autora dos livros Basta Sentir e Sabedoria de Bolso, que abordam o desenvolvimento pessoal.

“Foi uma experiência mágica. Tivemos momentos de conexão, troca e acolhimento. E foi lindo nosso bate-papo com a Mariana Rios. Nos sentimos abraçadas de várias formas”, afirmou Geovana Quadros. Ela destacou também a importância da pausa: “Um tempo de reconexão com a natureza e concentração é essencial para qualquer liderança que precisa performar”, destacou Geovana Quadros.

“Ainda tivemos experiência de ‘banho de floresta’, horta e laboratório, cavalgada, avicultura com especialista, fora a gastronomia direto da horta e fechamento com show da Twyla. E os presentes lindos da KP personalizados especialmente para as Mulheres Inspiradoras”, acrescentou a fundadora e CEO da MI.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, tomou parte nas atividades programadas que serviram para consolidar a parceria entre as dirigentes da Plataforma Mulheres Inspiradoras com relação aos projetos agendados para esta temporada de 2025. A MI reúne lideranças femininas de toda a América Latina e é a comunidade pioneira em alta liderança feminina no Brasil.

O encontro terminou com um show da cantora Twyla e a entrega de brindes personalizados da marca KP para as participantes.