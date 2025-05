Vídeo: vereador causa revolta ao dizer que 'quanto mais apanha, mais a mulher gosta do homem'

Uma fala do vereador José Carlos Santos, conhecido como "Bebe Água" (MDB), do município de Capela, em Sergipe, gerou forte revolta nas redes sociais e repercussão nacional. Durante sessão na Câmara Municipal, na última quarta-feira (21), o parlamentar comparou desavenças políticas à violência contra mulheres, usando uma frase que causou indignação: “Infelizmente, na política tem essas coisas, quem mais maltrata é beneficiado. É a mesma história, quanto mais apanha, é que a mulher mais gosta do homem. É a verdade, é a vida”, declarou.

O vídeo com a declaração viralizou rapidamente, recebendo críticas de ativistas, políticos e da sociedade civil. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) se posicionou oficialmente e pediu à presidência da Câmara Municipal de Capela que adote medidas para apurar a conduta do vereador.

Após a repercussão negativa, José Carlos "Bebe Água" se pronunciou afirmando que a fala foi infeliz e tirada de contexto, negando ter intenção de estimular qualquer tipo de violência contra a mulher. Dois dias depois, durante nova sessão na Câmara, ele pediu desculpas públicas: “Reconheço que errei e a gravidade das palavras utilizadas. A violência contra a mulher é um problema grave, que precisa ser combatido com firmeza e responsabilidade”, afirmou. Assista o vídeo:

Apesar do pedido de desculpas, a declaração acendeu um alerta sobre a importância de representantes públicos estarem comprometidos com discursos que não reforcem machismo, estigmas e violência de gênero. O Brasil enfrenta índices alarmantes de violência contra mulheres, e falas como essa, mesmo usadas como “metáforas”, perpetuam uma cultura que precisa ser urgentemente combatida.

Além da OAB, movimentos feministas e lideranças locais também cobram providências e reforçam que é fundamental que agentes públicos estejam alinhados com práticas e discursos que promovam respeito, equidade e segurança para todas as mulheres.