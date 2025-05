Influencer brasileira de 19 anos e o namorado são presos com R$ 38 mil em drogas na Irlanda

Uma influenciadora brasileira de 19 anos foi presa no domingo, 18, na Irlanda, suspeita de tráfico de drogas. Ela estava em um carro, na companhia do namorado, que também foi detido. Os dois levavam maconha, cocaína, ketamina e MMA (metilanfetamina), avaliadas em 6 mil euros (cerca de R$ 38 mil), segundo a polícia irlandesa.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Dublin, disse que acompanha o caso, em contato com as autoridades locais, e presta assistência consular. O Estadão não conseguiu contato com a defesa do casal.

Segundo as autoridades irlandesas, a brasileira Laryssa Sales e seu namorado, identificado como Otávio Martin de Sousa, de 30 anos, foram parados em uma blitz em Dublin, capital irlandesa. O carro era dirigido por Sousa.

Como Laryssa apresentou nervosismo, inclinando-se em direção ao porta-luvas, os policiais fizeram buscas e encontraram as drogas, juntamente com 3 mil euros - cerca de R$ 19 mil. Havia também uma balança e embalagens.

O casal foi detido por suspeita de tráfico de entorpecentes. Nesta segunda-feira, 19, a defesa de Laryssa entrou com um pedido de fiança, alegando que a jovem está grávida e tem sérios problemas de saúde.

A justiça negou a concessão de fiança, alegando falta de provas da gravidez e das condições de saúde da brasileira. No entanto, concedeu a ela o benefício da assistência jurídica gratuita.

Os policiais que detiveram o casal alegaram ao juiz que Laryssa e seu acompanhante forneceram um endereço falso do local em que vivem e foram pouco colaborativos, o que pode ter influenciado a decisão da justiça.

Houve dúvidas, inclusive, sobre a verdadeira identidade da brasileira, já que ela não teria apresentado seus documentos. Laryssa tentou isentar o namorado de responsabilidade pela droga, alegando que era para seu próprio consumo.

A brasileira se apresenta como criadora de conteúdo digital em sua página no Instagram, onde tem 20,3 mil seguidores. Em outubro do ano passado, ela postou uma foto sua de malas no aeroporto com a legenda: "Um novo ciclo se inicia hoje na minha vida. Que essa oportunidade me permita alçar voos ainda mais altos para atingir meus objetivos. Partiu Europa!"

A imprensa irlandesa deu destaque ao caso. A notícia estava listada como a mais lida na edição do jornal The Irish Times, desta terça-feira, 20. Segundo o jornal, o namorado de Laryssa é funcionário de uma empresa aérea irlandesa.

Eles foram detidos durante uma operação da Guarda Nacional da Unidade de Drogas, na Rua Kevin, em Dublin. Na segunda, após comparecerem perante o juiz Gerard Jones, no Tribunal Distrital de Dublin, os dois permaneceram presos. Eles são acusados formalmente de posse de cannabis (maconha), cocaína, cetamina MMDA e benzodiazepínicos para venda ou fornecimento.

Ao pedir a fiança, Laryssa disse ao tribunal que tinha viajado para a Irlanda no ano passado e que estava trabalhando e estudando. Ela prometeu que, se tivesse a fiança, compareceria à próxima audiência, mas o juiz avaliou que ela poderia fugir do país. O advogado de defesa alegou que seus clientes estavam radicados na Irlanda e planejavam voltar ao Brasil apenas para passar férias.