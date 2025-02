VÍDEO: Idoso passa mal e morre durante relação sexual em casa de prostituição

Um idoso, cuja identidade foi preservada, morreu na tarde da última sexta-feira (31/01) dentro de um quarto de uma casa de prostituição no Centro de Teresina, no Piauí . De acordo com uma funcionária do estabelecimento, o homem começou a passar mal enquanto mantinha relações sexuais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas, ao chegar ao local, os socorristas constataram que o idoso já estava sem vida.

Informações preliminares indicam que ele teria consumido bebida alcoólica e tomado uma medicação antes do ocorrido. No entanto, ainda não há confirmação se esses fatores contribuíram para a morte.

Uma equipe de perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde será analisada a causa do óbito.