Idoso morre dentro de motel, no bairro da Sacramenta, em Belém

Um idoso com cerca de 70 anos de idade morreu no fim da manhã desta quarta-feira, 13, dentro de um motel no bairro da Sacramenta, em Belém. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas pelas autoridades. A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) foi acionada para apurar os detalhes e fazer a remoção do corpo, conforme diz o órgão, em nota.

O local onde aconteceu a morte foi uma pousada no bairro da Sacramenta, na rua Jardim das Poncianas, entre travessa Angustura e passagem São Benedito. A Polícia Científica foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop), que confirmou as informações preliminares de que se tratava de um idoso com cerca de 70 anos, que teria morrido de causas naturais. A PCEPA ainda não confirma as causas da morte.

