Idoso morre após suposto uso de estimulante sexual em motel no Pará

Um idoso de 87 anos foi encontrado morto em um motel na cidade de Santarém, oeste do Pará. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto após o consumo de estimulante sexual. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira. A mulher que o acompanhava não foi identificada.

Segundo informações da polícia, Domingos Lopes Cardoso foi encontrado morto em um quarto de motel, localizado no bairro da Liberdade. Funcionários do estabelecimento afirmaram que no quarto havia uma cartela de estimulante sexual, e que estava faltando um comprimido.

Ainda de acordo com os funcionários, o idoso entrou acompanhado de uma mulher por volta das 9h da manhã, mas em seguida a mulher saiu sozinha, sem informar sobre o fato.

Os funcionários desconfiaram da demora dele em deixar o espaço e quando foram verificar, ele já estava morto.

“Visualizamos o remédio, estava faltando um comprimido na cartela. A mulher que estava com ele não foi identificada”, informou o delegado Lucivelton Santos

A família do idoso que reside em Manaus foi avisada do óbito pela própria polícia, que investiga o caso