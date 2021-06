Jovem passa mal durante sexo e morre na noite de núpcias

Aos 18 anos, uma jovem morreu na última quinta-feira (10), durante sua noite de núpcias, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Ela teve uma parada cardíaca e começou a passar mal enquanto mantinha relações sexuais com o marido. As informações são do UOL.

De acordo com a Polícia Militar, o casal havia celebrado o casamento na mesma noite. Foi durante a lua de mel que a mulher começou a se sentir mal, disse o marido aos policiais.

O homem contou aos PMs que pediu ajuda a uma vizinha. Um motorista de aplicativo também foi chamado, mas teria se recusado a levar a jovem até um hospital. Na segunda tentativa, o motorista recomentou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fosse chamado. De acordo com o boletim de ocorrência, a ambulância demorou mais de uma hora para chegar à casa do casal.

Após chegarem, a equipe de socorro constatou que a jovem havia sofrido parada cardiorrespiratória. Ela foi intubada na ambulância, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

O marido da jovem disse anda não saber se vai continuar morando na casa. Ele conta que está traumatizado.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Betim, também na região metropolitana da capital mineira.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.