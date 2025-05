Mulher é vítima de tentativa de homicídio em Altamira; suspeito morre após o crime

A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio de uma mulher, seguida da morte do principal suspeito, um empresário de Altamira, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (19), quando o empresário teria feito disparos de arma de fogo contra a esposa e depois tirou a própria vida.

“A PC informa que o caso é investigado como tentativa de homicídio e suicídio pela delegacia de Altamira. Perícias foram solicitadas e imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento serão analisadas para esclarecer a dinâmica dos fatos”, comunicou.

O empresário, identificado como Fábio Machado, que atuava no ramo farmacêutico, é o principal suspeito de atirar na companheira. A mulher sobreviveu ao ataque e foi encaminhada para um hospital da região. Segundo o portal Correios e Carajás, o crime foi registrado por volta das 22 horas, dentro de uma farmácia no bairro Mutirão. Após ver a mulher caída no chão, Fábio entrou em um banheiro do estabelecimento e atirou em si mesmo, morrendo no local.

Testemunhas contaram que uma equipe do 9º Grupamento de Bombeiro Militar de Altamira prestou os primeiros socorros à mulher. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da paciente. A Polícia Civil esteve no local para iniciar a apuração sobre o caso. O corpo do empresário foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira. O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias e a motivação do atentado.