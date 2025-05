Academia decreta luto pela morte de personal assassinado a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém

A academia Four Fit decretou luto nesta terça-feira (20/5) pela morte do personal trainer Alberto Wilson dos Santos Quintela, conhecido como “Beto”. Ele trabalhava no local e foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (19/5), no cruzamento da avenida Senador Lemos com a passagem Vila Nova, em frente ao estabelecimento, que fica no bairro da Sacramenta, em Belém. Nas redes sociais, alunos lamentaram a morte dele. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime, Rodrigo Alves Ferreira, que era policial militar, foi alvejado e morto logo depois, por um terceiro envolvido que testemunhou a violência e fugiu após os disparos. As motivações do crime não foram esclarecidas até agora.

Na nota de pesar publicada no Instagram, a academia disse que se une à família, amigos e alunos e toda a comunidade que teve o privilégio de conviver com ele. “Como forma de respeito e para que todos possam prestar suas últimas homenagens, a academia permanecerá fechada durante todo o dia”, disse o estabelecimento na publicação. “O legado do professor Beto continuará vivo entre nós, em casa treino, cada conquista e na inspiração que ele sempre representou”, concluiu.

Amigos e alunos também lamentaram a morte de Alberto nos comentários do post. “Sem acreditar ainda. Apesar do pouco tempo de convivência, aprendemos amar e respeitá-lo como profissional e como pessoa. O sonho de ser pai, tantos planos, estava no auge da carreira”, comentou uma internauta. “Meus sentimentos aos familiares e amigos que Deus conforte o coração de cada um. Até quando o ser humano vai se achar no direito de tirar a vida do outro”, pontuou outra.

A PC comunicou em nota que "o caso é investigado como homicídio doloso e que perícias foram solicitadas para esclarecer as dinâmicas do fato". Já a PM, informou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo. "Ao chegar ao local se deparou com um duplo homicídio onde uma das vítimas é um agente da Polícia Militar. O caso foi apresentado na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos investigativos cabíveis", diz a nota da corporação.

O velório da vítima está previsto para iniciar na noite desta terça-feira (20/5), em uma capela na Travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco.

O caso

De acordo com testemunhas, Alberto foi abordado por um homem que chegou ao local em uma motocicleta vermelha. Câmeras de segurança registraram o momento em que o personal já estava dentro do carro, pronto para deixar a academia, quando teve a porta do veículo aberta pelo suspeito, vestido de preto. Após uma breve discussão, o homem atirou contra Alberto, que morreu ainda no local.

Na sequência, outro homem, trajando uma camisa amarela, aparece nas imagens e atira contra o suspeito, que cai ao chão. O autor dos disparos então deixa o local caminhando tranquilamente.

Segundo informações de fontes policiais, os dois envolvidos no crime seriam policiais militares. O autor dos disparos contra o personal seria um sargento do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Pará. O homem que reagiu e atirou contra o suspeito também seria um policial, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Suposta tentativa de assalto

Inicialmente, versões que circularam nas redes sociais indicavam uma suposta tentativa de assalto, na qual dois homens teriam abordado o educador físico e uma terceira pessoa, supostamente um policial à paisana, teria reagido, gerando uma troca de tiros. A tese, no entanto, perdeu força diante da análise das imagens e de informações repassadas por fontes policiais.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas constataram a morte do personal e do policial ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia na cena do crime e fez a remoção dos corpos. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a dinâmica do caso, identificar oficialmente os envolvidos e apurar a motivação dos homicídios.