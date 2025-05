Homem morre em acidente de trânsito na PA-127, em São Miguel do Guamá

Raimundo de Jesus Souza Batista, de 49 anos, morreu em acidente de trânsito registrado na manhã de segunda-feira (19/5), na PA-127, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

O 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi acionado ao caso por volta das 7h, quando foi informado de que havia um corpo estirado na via na pista de rolamento de veículos. A PM se deslocou até o local e, ao chegar lá, confirmou a morte e que a vítima se tratava de Raimundo. Perto dele havia uma motocicleta de modelo Honda Titan, de placa QVJ-9C27.

VEJA MAIS

Além do cadáver e do veículo, os agentes visualizaram uma árvore caída na área. Até o momento, as autoridades não revelaram se a morte de Raimundo teria relação com a queda do vegetal.

A PM isolou a área para que a Polícia Científica realizasse a perícia do local e a remoção do corpo da vítima, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.