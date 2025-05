Homem morre em acidente entre duas caminhonetes em Itaituba

Um homem morreu em um acidente envolvendo duas caminhonetes na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de domingo (18), no km 115 da Rodovia Estadual Transgarimpeira, que liga a BR-163 à comunidade de Creporizão. Segundo as informações iniciais, uma caminhonete rebocava a outra quando houve um capotamento.

O grave acidente foi registrado por volta das 13h45. De acordo com informações do Portal O Giro, testemunhas contaram para a Polícia Militar que duas caminhonetes da marca Hilux, ambas de cor prata, se envolveram na ocorrência. Quando os agentes chegaram ao local, após acionamento por ligação, o condutor da caminhonete que estava sendo rebocada já estava morto.

Segundo os policiais, o veículo estava sendo rebocado por meio de um instrumento conhecido como ‘cambão’. Durante o trajeto, o motorista da caminhonete que puxava o segundo carro perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento do automóvel. A força do impacto acabou puxando a outra caminhonete, provocando o acidente.

O condutor do primeiro veículo sofreu uma pancada na região da cabeça e teve que ser conduzido por testemunhas ao distrito de Moraes Almeida, para receber atendimento médico. Mais detalhes sobre o estado de saúde dele não foram divulgados. A ocorrência foi informada aos agentes da Polícia Científica, que realizaram a perícia e a remoção do corpo até o distrito de Moraes Almeida, onde a família da vítima já aguardava.

Por nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar as investigações.