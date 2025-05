‘Paiuca’ morre em intervenção policial na cidade de Bagre, no Marajó

Um homem identificado somente como “Paiuca” morreu em uma intervenção policial na cidade de Bagre, no Marajó. A ação ocorreu no sábado (17), na rua Benedito Rosa, após denúncias sobre dois homens que estariam armados e carregando uma sacola com vários itens furtados. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

De acordo com as informações do Portal Notícias Marajó, militares do 83° Pelotão Destacado de Polícia Militar foram informados por moradores que dois homens estariam circulando pela área, sendo um deles armado e o outro carregando uma sacola com produtos furtados de casas e estabelecimentos próximos. Os suspeitos seriam os homens conhecidos pelos apelidos “Paiuca” e “Tio B”.

Os militares foram ao local relatado e localizaram a dupla nas proximidades da residência de “Paiuca”. Os dois suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação dos policiais e “Tio B” conseguiu correr e escapar por uma área de várzea. “Paiuca” tentou entrar na casa onde morava e, nesse momento, teria efetuado disparos contra os policiais. Os relatos dos agentes são de que os militares reagiram e alvejaram o suspeito. O suspeito foi socorrido e levado ao hospital municipal de Bagre, mas não resistiu aos ferimentos.

Várias buscas estão sendo realizadas para localizar e prender o outro suspeito que conseguiu fugir. Em nota, a Polícia Civil informou "que Rodrigo Ataíde Pantoja morreu após confronto armado com agentes da Polícia Militar que apuravam denúncias de roubo, na noite do último sábado (17), no município de Bagre".