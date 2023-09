Saiba quem é a blogueira que atropelou e matou personal trainer na rua Pará, em Manaus

O nome da blogueira Rosa Tavares está entre um dos assuntos mais comentados na internet, após ela se envolver em um atropelamento que vitimou o personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, na Rua Pará, em Manaus. O acidente ocorreu na manhã da última quinta-feira (31) por volta das 11h20. Por conta da repercussão midiática do fato, a influenciadora digital conquistou cerca de 20 mil seguidores no Instagram, que estão esperando mais um posicionamento de Rosa. Anteriormente, ela já havia publicado um Stories afirmando que tudo trata-se de uma “grande fatalidade, e que só Deus e seus familiares” sabem o que se passa em seu coração. Saiba mais sobre quem é ela:

Rosa Tavares tem 25 anos, mora em Manaus (AM) e se intitula como empresária em seu perfil nas redes sociais. Com mais de 58 mil seguidores no Instagram, ela possui apenas nove publicações, onde mostra um pouco da sua vida. Adaptada ao estilo “health life”, ou seja, vida saudável, a loira compartilha vários cliques fazendo atividades físicas ao ar livre e se alimentando bem.

A blogueira também costuma modelar para marcas de roupa, onde mostra detalhes da peça escolhida, dando dicas aos seguidores. “Lookinho da favorita”, escreveu Rosa em uma das publicações.

Rosa tem cães e um casal de jiboias como animais de estimação. Em um dos destaques do Instagram, a influencer mostra a rotina com a fêmea Chiara e o macho Smokito. Sem medo das serpentes darem algum bote, a loira aparece com Chiara no pescoço como se fosse um espécie de colar, além de se gravar oferecendo ratos a Smokito.

Relembre como ocorreu o acidente

No dia do ocorrido, Rosa usava um veículo esportivo e tentou fazer uma conversão para entrar em outra, quando a motocicleta do personal, que estava ao lado, foi atingida. O impacto foi tanto, que Talis acabou sendo lançado para perto da esquina. Ele chegou a ser socorrido e reanimado, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) vai investigar o caso.