Blogueira atropela e mata personal trainer na rua Pará: 'Foi uma grande fatalidade'

O carro dirigido pela blogueira Rosa Tavares, de 25 anos, atingiu o personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos em Manaus. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (31), por volta das 11h20, na Rua Pará, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

Um vídeo mostra o momento em que Talis foi arremessado e caiu no chão depois da batida.

A blogueira, que usava um veículo esportivo, tentou fazer uma conversão para entrar em outra. A motocicleta do personal estava ao lado, e ele acabou atingido. O impacto foi tanto, que Talis foi lançado para perto da esquina.

Ele chegou a ser socorrido e reanimado, mas morreu após sofrer parada cardíaca.

Na noite, do dia do acidente, Rosa Tavares, que possui quase 60 mil seguidores no Instagram, divulgou um texto no seu perfil e atribuiu o acidente a uma fatalidade: "Eu não estou com capacidade nenhuma para nada neste momento", escreveu.

"O que ocorreu hoje foi uma grande fatalidade. Só Deus e meus familiares sabem como está meu coração", postou a blogueira.

Rosa Tavares também disse que prestou socorro ao personal. "Assim como estou prestando socorro necessário à família da vítima", afirmou.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) vai investigar o caso.