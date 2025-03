Mulheres Inspiradoras Academy: programa dinamiza formação de lideranças femininas no Brasil

A capacidade empreendedora é algo inato na mulher, mas pode e deve ser aprimorada por meio de estratégias e ações diversas pensadas em conjunto sempre tendo como prisma de partida a sensibilidade feminina. Desse modo, dirigentes da HSM, ecossistema de educação corporativa do maior grupo educacional do país, Anima, e a plataforma Mulheres Inspiradoras, pioneira e maior comunidade de networking da alta liderança feminina do país, fundada por Geovana Quadros, reuniram-se em jantar exclusivo para 30 convidadas no Le Cordon Bleu, em São Paulo, na quinta-feira (20), e aproveitando o finalzinho do mês do Dia Internacional da Mulher (em 8 de março) anunciaram a criação do programa Mulheres Inspiradoras Academy. Trata-se de um programa de imersão exclusivo para Clevel que abordará temas essenciais de negócios, competências e comportamento, trazendo ferramentas primordiais e promovendo reflexões sobre os desafios da liderança e da alta gestão para mulheres.

O programa contará com um lineup cuidadosamente selecionado, reunindo grandes líderes, pensadoras e professoras no Learning Village (ecossistema de inovação da HSM e da SingularityU Brazil, localizado na Vila Madalena, em São Paulo). A primeira edição do Mulheres Inspiradoras Academy deverá ocorrer no mês de setembro. Ele foi fundado dentro da plataforma Mulheres Inspiradoras, que antes era apenas para membros, agora vira spin-off com HSM e entra para o portfólio como primeiro programa aberto focado em mulheres dentro do grupo.

Geovanna Quadros e Rose Maiorana: parceria em prol de lideranças femininas no Brasil (Foto: Divulgação)

“Para nós do Mulheres Inspiradoras, é um passo muito importante em direção do que acreditamos. Para o maior crescimento e desenvolvimento de mulheres líderes em nosso país”, afirma Geovana Quadros, presidente e fundadora do Mulheres Inspiradoras.

“Nós na HSM e Singularity ensinamos o que praticamos, 80% da nossa diretoria executiva é composta por mulheres. A ideia do programa é apoiarmos o desenvolvimento de altas líderes conscientes e prósperas. Mas não vamos parar nesta camada. Expandiremos a capacitação para gerentes sêniores que almejam alcançar posições de diretoria, presidência e conselhos para que possam aprender com quem já chegou lá”, diz Glaucia Guarcello, diretora executiva da Singularity Brasil e de Novos Negócios da HSM.

Poliana Abreu, diretora de Conteúdo e Marketing da HSM e SingularityU Brazil, ressalta que em um cenário de negócios em constante transformação, a iniciativa da HSM conecta ao conceito do lifelong learning, sendo “uma necessidade estratégica para mulheres na alta liderança”. “Os pilares do programa capacitam as líderes a se manterem relevantes, adaptáveis e inovadoras, permitindo que naveguem pelas complexidades do mercado, inspirem suas equipes e continuem a ascender, quebrando barreiras e moldando o futuro das organizações”, pontua.

As profissionais interessadas em saber mais sobre o programa “Mulheres Inspiradoras Academy” podem acessar o site https:marketing.hsm.com.br/mulheres-inspiradoras-academy/

Lideranças

Geovana Quadros destaca que a plataforma Mulheres Inspiradoras funciona há dez anos e reúne lideranças femininas do Brasil e também de outros países, perfazendo 2 mil mulheres. “É uma comunidade de networking de mulheres em posição de alta liderança. Elas indicam umas às outras e passam por um processo de aprovação e, se aprovadas, tem uma anuidade. Temos várias verticais: por setor, experiências, educação, in company, social, etc.”, pontua Geovana.

Rodolfo Custódio (co- founder MI), Geovana Quadros (presidente da MI), Glaucia Guarcello (diretora da HSM e Singularity) e Daniel Castanho (residente do Conselho do grupo Anima) (Foto: Divulgação)

Acerca da participação de Rose Maiorana na plataforma Mulheres Inspiradoras, Geovana Quadros enfatiza: “Eu como paraense sou única em muitos espaços de liderança feminina. Com a Rose, nossa ideia é reforçar mais vozes da nossa região em âmbito nacional e internacional e todos os acessos que a força da nossa comunidade nos permite”.

Nesse contexto, o programa Mulheres Inspiradoras Academy apresenta-se como um conjunto de proposições e ações focadas no desenvolvimento das mulheres. “Programa desenhado para liderança feminina com soft e hard skills. Trazendo ferramentas essenciais para mulheres em alto escalão com professores renomados, personalidades, executivas. Trabalhando também networking da forma que sabemos melhor. Academia das líderes de sucesso”, ressalta Geovana.

“O mundo precisa de mais lideranças femininas. Somos mais da metade da população e mães da outra metade e ainda assim não temos representatividade no âmbito econômico, político ou social. Quando uma mulher prospera, toda sociedade prospera! As pesquisas internacionais mostram que quanto mais diversas as lideranças melhores resultados financeiros temos também”, enfatiza Geovana Quadros, saudando a participação de Rose Maiorana no lançamento do programa em São Paulo. “Foi uma honra receber minha conterrânea neste momento tão especial da nossa história”, arremata.