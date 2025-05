Ex-sogra é condenada por liderar crime que terminou com morte de jovem em SC

A Justiça de Santa Catarina condenou, na última quinta-feira (22/05), a ex-sogra e a atual esposa do ex-companheiro de Jéssica Elias da Rosa, de 23 anos, por envolvimento no sequestro, homicídio e ocultação do corpo da jovem no município de Braço do Norte, no sul do estado. O crime ocorreu há dois anos. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O processo tramita sob segredo de justiça. A ex-sogra recebeu pena de 29 anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado. A outra ré foi sentenciada a 25 anos e oito meses de reclusão, também em regime fechado. Ambas foram condenadas por sequestro, cárcere privado qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, por duas vezes. Segundo o Ministério Público, elas participaram da ação que resultou na morte de Jéssica.

Outras pessoas também foram sentenciadas. O atual companheiro da ex-sogra da vítima foi condenado anteriormente a 21 anos, oito meses e 15 dias de prisão. Ele foi apontado como um dos participantes do sequestro e do homicídio.

O ex-cunhado da vítima recebeu pena de dois anos, seis meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto. Ele foi condenado por ocultação de cadáver e coação no curso do processo, por ter ameaçado outro envolvido para que assumisse a responsabilidade pelo crime.

Relembre

Jéssica Elias da Rosa foi sequestrada em janeiro de 2023 e levada por três pessoas até uma residência em Braço do Norte. Antes de ser morta, ela enviou mensagens e uma foto à família. Foi o último contato registrado.

Na mensagem, segundo a polícia, Jéssica disse que deixaria a cidade por causa de um erro que teria cometido. As investigações indicaram que as mensagens foram enviadas sob coação. Na época, os suspeitos foram presos e passaram a responder por sequestro, cárcere privado, homicídio e ocultação de cadáver. A polícia apontou o ex-companheiro de Jéssica como mandante. Ainda segundo a investigação, o relacionamento entre eles era marcado por conflitos.