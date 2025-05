Concurso TCU 2024: edital é publicado com 60 vagas para técnico e salário de mais de R$ 15 mil

O edital do novo concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) foi publicado nesta sexta-feira (23/05). O certame oferece 60 vagas para o cargo de técnico federal de controle externo (TEFC), com remuneração inicial de R$ 15.128,26. O grau de escolaridade exigido na função é o nível médio.

Quando abrem as inscrições

A banca responsável pela organização do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe, no período das 10h do dia 30 de maio até as 18h do dia 17 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 70.

Cotas e jornada de trabalho

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais. Do total de vagas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Lotação e atribuições

Os aprovados irão atuar em Brasília (DF) e serão responsáveis por desempenhar atividades administrativas e logísticas de apoio, de nível intermediário, relacionadas ao exercício das competências constitucionais e legais do TCU.

Quando serão as provas

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 3 de agosto e serão aplicadas exclusivamente em Brasília (DF). As avaliações serão divididas em provas de conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e uma prova discursiva.