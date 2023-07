Homem esfaqueia filha da ex-namorada e abandona o corpo em terreno baldio

Um homem foi detido na manhã de quarta-feira (12) sob suspeita de matar Ashila Gabriele Bomfim Mendes, uma menina de 10 anos, a facadas e abandonar o corpo em um terreno baldio na cidade de Juazeiro, localizada no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é o ex-namorado da mãe da vítima e não aceitava o término do relacionamento.

VEJA MAIS

Conforme relatos policiais, a menina desapareceu na terça-feira (11) no bairro Jardim Flórida, e sua família iniciou uma busca desesperada. O corpo da criança foi encontrado próximo ao bairro João XXIII.

O suspeito foi conduzido à sede da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), onde prestou depoimento. Não foram divulgados detalhes sobre o teor de suas declarações. O indivíduo permanecerá sob custódia, à disposição da Justiça.