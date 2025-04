Adolescente tem o olho perfurado em confusão em ônibus

Um adolescente de 14 anos teve um dos olhos perfurados por um palito de churrasco durante briga dentro de um ônibus e por pouco não perdeu a visão. O caso ocorreu em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Identificado como Luan Silva da Costa, o jovem quase teve uma artéria ocular ferida e precisou de cirurgia, devendo receber alta hospitalar ainda nesta segunda-feira (07).



Luan estava em um ônibus voltando de um passeio com amigos quando o grupo começou a discutir, da janela, com outros adolescentes que estavam na calçada. Um deles agrediu a vítima no rosto e saiu correndo. O rapaz imaginou que havia levado um soco. No entanto, ele foi atingido por um palito de churrasco e logo em seguida começou a sentir dores na cabeça e tontura.

O menino foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha. Quando ele chegou, segundo os médicos, o garoto tinha dificuldades para movimentar a perna e o braço direitos. Durante uma tomografia, um pedaço de madeira, semelhante a um palito de churrasco, foi localizado no crânio de Luan. O objeto tinha entrado pelo olho esquerdo e o adolescente precisou passar por uma cirurgia de 4 horas para remover o material.

Os pais de Luan aguardam o retorno do filho para casa. Não há investigações sobre o caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)