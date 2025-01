Briga de trânsito entre motoristas de ônibus termina com uma pessoa ferida e outra presa no Pará

Uma briga de trânsito terminou com a prisão de Luis Gabriel Silva Ozorio na quarta-feira (29/1), em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com as autoridades, a confusão começou depois que o suspeito fechou internacionalmente a passagem de um micro-ônibus, colidiu com o automóvel e o jogou para o acostamento da Rua Central. Uma pessoa ficou ferida após a batida entre os transportes.

Segundo a polícia, antes disso acontecer, Luis e Waldete Gonçalves Moreira, o motorista do micro-ônibus, tinham discutido no terminal. Com o impacto, um dos passageiros dos automóveis teve uma fratura no braço direito e precisou ser levado até o hospital.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, moradores filmaram parte da confusão. Nas imagens é possível ver uma mulher tentando acalmar os ânimos dos envolvidos. “Esse cara é doido. Ele é muito atrevido”, diz a cinegrafista amadora.

Por volta das 11h, a Polícia Civil tomou conhecimento da briga. Assim que os agentes chegaram no local, constataram que Luís não tinha autorização para conduzir ônibus. Com isso, ele foi preso em flagrante por lesão corporal grave e dano qualificado. O suspeito segue à disposição da Justiça.