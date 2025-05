Mãe de Isabella Nardoni revela último registro que possui da filha em vida

O caso Isabella Nardoni foi um dos crimes mais chocantes do Brasil e teve grande repercussão na mídia no ano de 2008. A criança foi brutalmente assassinada e jogada do sexto andar do prédio onde o pai morava com a madrasta. A investigação concluiu que ela já havia sido agredida antes da queda e que, ao ser jogada, já estava inconsciente ou até morta.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, é a pessoa que mais sofre até os dias de hoje com a perda repentina da filha e, em todas as oportunidades, faz questão de falar sobre a trágica morte da filha, e também prestar homenagens.

Recentemente, Ana Carolina participou do Modo Vale Podcast e revelou o último registro que tem da filha. “Tem algum registro de filmagem da Isabela?”, quis saber o apresentador do programa.

Isabella Nardoni foi brutalmente assassinada pelo pai e madrasta em 2008 (Reprodução)

“É que é o seguinte… naquela época, 15 anos atrás, a gente não tinha celular”, explicou. “Um videozinho curtinho que tem dela, inclusive está no documentário. Aquele vídeo é um pouco mais longo, mas é um vídeo com uma música alta”, detalhou a mulher no podcast.

“Meu sobrinho está pelado, não dá nem hoje em dia para mostrar uma imagem dessa. Aí tem ela chamando meu irmão. Então, assim, não existem”, explicou a mãe de Isabella Nardoni sobre o último registro da filha em vida.

Desdobramentos do caso atualmente

A menina teria sido agredida pelo pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta Anna Carolina Jatobá. Ambos foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, sendo cada pena:

Alexandre Nardoni: condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão

condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão Anna Carolina Jatobá: condenada a 26 anos e 8 meses de prisão

Os dois ficaram presos em Tremembé, em São Paulo. O casal sempre negou as acusações, mas foi condenado na Justiça pelo crime em 2010. Anna Carolina Jatobá conseguiu progressão para o regime semiaberto em 2017. Alexandre Nardoni também obteve progressão para o semiaberto em 2019.

Gabrielle Borges, estagária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.