Alexandre Nardoni pode passar para regime aberto em abril

Alexandre Nardoni, condenado pela morte de sua filha Isabella em 2008, poderá progredir para o regime aberto a partir de abril deste ano. Ele está cumprindo sua pena em regime semiaberto na prisão de Tremembé, no interior de São Paulo. Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime de asfixia e lançamento de sua filha do sexto andar do prédio onde residiam, localizado na zona norte de São Paulo.

Em 2023, Nardoni solicitou redução de pena por dias trabalhados e pela leitura de um livro na prisão. O pedido foi aceito pela Justiça de São Paulo em setembro do mesmo ano. Caso a progressão para o regime aberto seja concedida, Nardoni deverá começar a cumpri-la a partir do dia 6 de abril de 2024.

No regime aberto, o condenado é autorizado a trabalhar durante o dia, devendo se recolher à noite em um endereço aprovado pela Justiça. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo e também pelo portal G1.

O crime ocorreu em 29 de março de 2008, quando Isabella Nardoni, de apenas 5 anos, foi lançada pela janela de um apartamento em São Paulo por seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Ambos foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual por alteração da cena do crime em março de 2010. Alexandre foi condenado a uma pena total de 31 anos, um mês e dez dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, agravado pela vítima ser menor de 14 anos e ser sua descendente. Ele também recebeu uma condenação de oito meses por fraude processual, em regime semiaberto.

Anna Carolina também foi condenada por homicídio triplamente qualificado contra menor de 14 anos e por fraude processual, com uma sentença total de 26 anos e oito meses de prisão, também em regime semiaberto.