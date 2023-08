Mãe de Isabella Nardoni revela ter recusado participação de documentário da Netflix; vídeo

Lançado pela Netflix nesta quinta-feira (17), o documentário ‘Isabella: O Caso Nardoni’ relembra o assassinato que paralisou o Brasil em 2008. Ana Carolina Oliveira, mãe da vítima, revelou ter inicialmente recusado participar da produção.

Veja o teaser de ‘Isabella: O Caso Nardoni’

“Quando o Cláudio Manoel (codiretor de Isabella: O Caso Nardoni) me procurou para conversar, achei uma boa ideia inicialmente, no sentido de que é a história da minha vida, uma história que marcou e ajudou muitas pessoas. Casos de violência contra crianças ainda acontecem. Então, vi uma oportunidade de contar essa história para que a minha filha não fosse nunca esquecida, apesar de que por mim ela nunca será”, disse.

No entanto, Ana Carolina diz ter mudado de ideia após lembrar que a história e morte de Isabella também envolve seus outros filhos, Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 3. “Depois liguei falando que achava que era muito delicado, que ia mexer com feridas. Tenho um filho de 7 anos que sabe que tem uma irmã mais velha, mas não sabe a realidade dos fatos”.

“Desisti mas voltei atrás. Meu propósito em aceitar fazer parte desse projeto foi que para que essa história e tantas outras que não foram contadas, não sejam esquecidas”, acrescentou.

Com direção de Micael Langer e Claudio Manoel, o documentário relembra a história do assassinato da criança de 5 anos que comoveu o Brasil em 2008, dessa vez através do ponto de vista da mãe e avós de Isabella Nardoni.

