Nardoni, Cravinhos e Lindemberg: Detentos recebem benefício de saída temporária

Nesta terça-feira (12), detentos do regime semiaberto nos presídios paulistas ganham uma saída temporária. Entre os beneficiários estão Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves, do sistema prisional de Tremembé, no interior de São Paulo.

O processo de liberação dos detentos começou pontualmente às 6h e a previsão e até às 9h todos aqueles com direito à saída temporária deixaram os complexos prisionais. Esta é a terceira saída temporária do ano, com uma duração total de sete dias, sendo que os beneficiados devem retornar à prisão na próxima segunda-feira (18).

Em junho deste ano, ocorreu a segunda saída temporária, com cerca de 33 mil detentos de todo o estado de São Paulo contemplados com essa medida. A quarta e última saída do ano está programada para dezembro, coincidindo com as festividades de Natal e Ano Novo.

Presídio dos famosos

A Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé, é famosa por abrigar presos envolvidos em casos de grande repercussão nacional. O local é destinado para garantir a segurança e a privacidade dos internos em situações de grande comoção social. Atualmente, a unidade tem uma capacidade para 348 presos no regime semiaberto e fechado, mas abriga atualmente 289 detentos. Na Ala de Progressão, a capacidade é de 188 detentos, mas atualmente abriga 120 pessoas.

A unidade já deteve Roger Abdelmassih, Daniel Cravinhos e o ex-goleiro Edinho. Já na unidade feminina do Tremembé, passaram nomes como o de Anna Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. Veja quem está no presídio e teve direito a "saidinha":

• Alexandre Nardoni - Acusado de jogar a própria filha, Isabela Nardoni, de 5 anos, do sexto andar de um prédio em 2010. Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão.

• Cristian Cravinhos - Com participação na morte do casal Richthofen, Cristian foi condenado a 38 anos de prisão. O crime foi cometido em 2002 e as outras pessoas envolvidas, como Suzane e Daniel, já deixaram a cadeia.

• Lindemberg Alves - Condenado a 39 anos de prisão por manter em cárcere privado e matar a ex-namorada Eloá Pimentel em 2013. Lindemberg manteve presa no apartamento por mais de 100 horas. No fim, Eloá foi baleada e morta.

Quem pode sair temporariamente?

Apenas os presos do regime semiaberto têm direito à saída temporária, que é concedida por um juiz. Para receber esse benefício, eles precisam cumprir um período mínimo de 1/6 da pena se forem primários ou 1/4 se forem reincidentes.

Além disso, é necessário manter um bom comportamento. Qualquer ocorrência leve ou média dentro do presídio exige que o detento passe por um período de reabilitação de conduta, que pode durar até 60 dias, antes de ser elegível para a saída temporária. O beneficiário deve fornecer um endereço onde possa ser encontrado durante o período, permanecendo no local durante a noite, e não pode frequentar bares e casas noturnas.

Com as mudanças implementadas pelo pacote anticrime, em vigor desde 2020, os presos condenados por crimes hediondos com resultado de morte não têm mais direito à saída temporária, exceto aqueles que adquiriram esse direito antes das alterações na legislação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)