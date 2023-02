Escritora paraense Monique Malcher recebe carta de leitor preso na Penitenciária de Tremembé

Receber uma correspondência com o remetente identificado como residente na Penitenciária Tremembé 2, no município de Tremembé, no Estado de São Paulo, não é algo comum para a escritora paraense Monique Malcher. Mas o envio inusitado ocorreu nesta semana, para o endereço da editora Jandaíra, em São Paulo, como relatado pela autora nas redes sociais na manhã da última quinta-feira, 9.

Na carta, Ronaldo Santos, o detento, elogia o trabalho da escritora e conta que tem o sonho de também se tornar escritor. Ele afirma que após ler o livro de Monique, foi tomado por uma emoção que jamais imaginou sentir.

Monique Malcher venceu em 2021 o Prêmio Jabuti pela obra Flor de Gume, que utiliza a literatura para tratar de temáticas como abandono parental e abuso sexual. E foi justamente este livro que chegou nas mãos do detento, por meio da doação de livros de uma ONG de São Paulo. Após a leitura, Ronaldo resolveu escrever uma carta para expressar que estava ansioso pelo vestibular na véspera da prova do Enem aplicada para pessoas privadas de liberdade.

"Li essa carta chorando muito, pois esse com certeza entrou para a lista de dias mais felizes de minha vida. Ronaldo ainda não sabe, mas vou responder a carta e enviar outras coisas para ele", conta a escritora na postagem do Facebook.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a escritora afirma ainda que Ronaldo faz parte de um grupo de leitura e escrita de poemas e contos. “Eu publiquei no Twitter a história e, coincidentemente, uma trabalhadora que faz parte de um projeto de leitura em São Paulo, o São Paulo Leituras, que faz essa distribuição de livros nas penitenciárias, me abordou e falou que meu livro tinha sido selecionado”, contou.

Para Monique Malcher, ter sua obra lida por pessoas encarceradas é algo muito especial, e ainda mais por receber a notícia por meio de uma carta. “Fazia muito tempo que eu não recebia uma carta escrita. Ver a caligrafia dele, que é, inclusive, muito bonita e as pessoas estão elogiando bastante, foi algo incrível. Mostrei para a minha mãe e ela também ficou muito emocionada, ela é professora”, destaca a artista.

A escritora afirma que a literatura salva vidas quando alguém em processo de recuperação, como Ronaldo, escolhe a leitura como um caminho. “Para mim mais importante do que ganhar um prêmio literário é receber essa carta. Ela fala muito sobre o nosso momento de país, sobre a questão carcerária, que não é tão comentada e debatida. É muito importante a gente acreditar na ressocialização das pessoas, nas novas chances. E no quanto a literatura pode ser uma ferramenta para levantar questões para as pessoas pensarem, independentemente de quem são e onde estão. Isso me causa muita esperança”, conclui.