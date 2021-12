Paraense Monique Malcher assina contrato com a Netflix

Depois de ganhar a categoria conto no prêmio Jabuti com a obra "Flor de Gume", a escritora paraense Monique Malcher apresenta mais uma novidade: ela acaba de assinar contrato com a Netflix. A escritora deu a notícia por meio do Twitter, na terça-feira (7).

Em contato com a escritora, ela disse que se trata de uma série, mas que não pode falar e nem adiantar nada ao público, já que assinou um contrato de confidencialidade e também porque o projeto ainda está sendo preparado, mas ela garante que assim que tudo já estiver encaminhado vai falar tudo aos admiradores do seu trabalho.

Monique Malcher é escritora e artista plástica nascida em Santarém, no Pará, mas viveu grande parte da vida em Belém, atualmente residente em São Paulo. O seu primeiro livro lançado, “Flor de Gume”, vem rendendo bons frutos para a escritora.