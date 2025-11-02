Capa Jornal Amazônia
Estudante de radiologia morre em grave acidente em Jacundá; motorista de caminhão foge do local

Segundo a polícia, o motorista não prestou socorro e fugiu do local, parando apenas alguns metros depois

O Liberal
fonte

A imagem mostra o caminhão que foi abandonado a alguns metros do local do acidente. (Reprodução/ redes sociais)

Uma mulher identificada como Valentina Dias dos Santos, de 33 anos, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (31), na cidade de Jacundá, no sudeste do Pará. A vítima, que era estudante de radiologia, conduzia uma motocicleta quando colidiu com um caminhão madeireiro no cruzamento da rodovia PA-150 com a rua Sudel.

De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão trafegava pela rodovia e, de forma repentina, entrou na avenida Cristo Rei sem sinalizar a manobra. Nesse momento, Valentina seguia pela via e acabou sendo atingida. Após o impacto, a motocicleta da vítima ficou presa sob o veículo, e os pneus do caminhão passaram sobre a moto e a condutora.

Imagens de uma câmera de segurança registraram a sequência do acidente. O motorista não prestou socorro e fugiu do local, parando apenas alguns metros depois, na rua Sudel, no bairro Industrial.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil de Jacundá, que abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso e identificar o condutor do caminhão. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica do Pará realizaram a perícia e removeram o corpo da vítima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

