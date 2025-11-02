Estudante de radiologia morre em grave acidente em Jacundá; motorista de caminhão foge do local
Segundo a polícia, o motorista não prestou socorro e fugiu do local, parando apenas alguns metros depois
Uma mulher identificada como Valentina Dias dos Santos, de 33 anos, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (31), na cidade de Jacundá, no sudeste do Pará. A vítima, que era estudante de radiologia, conduzia uma motocicleta quando colidiu com um caminhão madeireiro no cruzamento da rodovia PA-150 com a rua Sudel.
De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão trafegava pela rodovia e, de forma repentina, entrou na avenida Cristo Rei sem sinalizar a manobra. Nesse momento, Valentina seguia pela via e acabou sendo atingida. Após o impacto, a motocicleta da vítima ficou presa sob o veículo, e os pneus do caminhão passaram sobre a moto e a condutora.
Imagens de uma câmera de segurança registraram a sequência do acidente. O motorista não prestou socorro e fugiu do local, parando apenas alguns metros depois, na rua Sudel, no bairro Industrial.
A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil de Jacundá, que abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso e identificar o condutor do caminhão. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica do Pará realizaram a perícia e removeram o corpo da vítima.
