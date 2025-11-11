Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (11/11)?
O filme "As Branquelas" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (11/11), às 15h30, o filme "As Branquelas", dirigido por Keenen Ivory Wayans e estrelado Marlon Wayans, Shawn Wayans, Terry Crews, Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, entre outros. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "As Branquelas"?
No filme “As Branquelas”, os irmãos Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans) são detetives do FBI que estão enfrentando problemas no trabalho. A última investigação deles foi um grande fracasso e eles estão ameaçados de perder o emprego. Assim, para tentar salvar seus empregos eles decidem assumir as identidades das irmãs mimadas, milionárias e patricinhas Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek), que são peças de um sequestro armado. Mergulhando na vida das irmãs, a dupla conquista quase todo mundo pelo seu jeito diferente de ser das irmãs originais.
Informações sobre o filme "As Branquelas"
Título Original: White Chicks
Duração: 1h49min
Classificação: 12 anos
Gênero: Comédia, Policial
Lançamento: 27 de agosto de 2004
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
