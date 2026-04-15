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Touro foge de evento com Ana Castela e corre por 7 km; animal feriu estudante no rosto

O animal, chamado Supremo, só foi capturado na cidade vizinha

Victoria Rodrigues
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O touro feriu uma estudante de 21 anos na cidade. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um touro assustou moradores na noite do último domingo (12) após fugir desgovernado de um rodeio que ocorreu na cidade de Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo. Após sair do evento que tinha como convidada a cantora Ana Castela, o animal correu por sete quilômetros e atingiu uma estudante de enfermagem, de 21 anos, antes de ser capturado na cidade de Aimorés, que fica no estado de Minas Gerais.

O episódio aconteceu durante a festa de 91 anos de emancipação do município, que tinha como presença confirmada a boiadeira Ana Castela, conhecida por suas músicas com algumas letras que remetem aos rodeios. Mas, com a fuga do animal, que corria em alta velocidade pela cidade, o público que estava presente no evento começou a correr, com medo de que o touro os atacasse no espaço.

"Conseguimos resgatar ele uns 20 minutos depois que ele fugiu. O nome dele é Supremo. Depois, o touro foi levado de volta para Colatina, também no Noroeste do estado. Também entramos em contato com a jovem que foi atingida para prestar apoio", disseram as autoridades ao portal G1.

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Touro causou diversos ferimentos em estudante

O caso do touro desgovernado acabou fazendo uma vítima, a estudante de enfermagem Ana Lívia Demoner, que relatou ter ficado com diversos ferimentos pelo corpo após ter sido atingida pelo animal. Em entrevista ao portal G1, a jovem explicou que havia ido a uma festa com as amigas, mas acabou ficando com diversos machucados no rosto e ombro com a queda que levou ao se encontrar com o touro.

"Tudo aconteceu muito rápido. Tinha muita gente e comecei a ouvir gritos. Quando olhei para trás, o touro já estava do meu lado. Ele me empurrou e eu caí de rosto no chão. Fui só para curtir a festa com as minhas amigas, mas acabou acontecendo isso", contou Ana Lívia ao portal G1, que, após o acidente, procurou atendimento médico e, em seguida, foi fazer exames em um hospital da cidade de Itarana, onde a jovem mora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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