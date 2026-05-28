Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Onça-pintada paraense é a primeira de sua espécie a passar por transfusão de sangue no Brasil; veja

O felino nascido no Pará, que possui uma doença renal crônica, é visto como um animal tranquilo que gosta de passar horas descansando sobre a sombra

Victoria Rodrigues
fonte

Jack nasceu no Pará, mas está em São Paulo para realizar o tratamento de hemodiálise. (Foto: Gabriel Correa de Camargo)

Com o propósito de salvar a vida do felino paraense chamado "Jack", o Zoológico de São Paulo e a Unesp de Botucatu realizaram, pela primeira vez, uma transfusão de sangue entre onças-pintadas já registrada no Brasil. Ao longo do procedimento, Ruana, uma fêmea de quatro anos do Simba Safari, cedeu 800 ml de sangue para salvar Jack, um macho de 18 anos que luta contra uma doença renal crônica. 

image A doadora Ruana vive no Zoológico de São Paulo. (Foto: Zoo São Paulo/ Divulgação)

O procedimento marcou um avanço na medicina animal e foi considerado um sucesso pela equipe veterinária devido a ambos os felinos reagirem bem. Enquanto Ruana já retornou à rotina, Jack também já apresentou melhora na alimentação e postura. Agora, o animal paraense seguirá sob monitoramento constante em Botucatu (SP), onde ele deverá iniciar sessões de hemodiálise para auxiliar e estabilizar a função renal.

“O Jack vai ficar aqui até se estabilizar, ele está se recuperando aos poucos. Estamos fazendo um tratamento por aqui, sempre mantendo contato com o Zoo de Sorocaba para a tomada de decisões (...) "O que a gente consegue agora é garantir bem-estar e saúde para ele, dentro do que é possível e do que o organismo dele consegue responder", disse o médico veterinário Gabriel de Camargo em entrevista ao portal G1.

VEJA MAIS

image Quem é mais forte na natureza: leão ou onça? Tema agita jogo Remo x Amazonas
Em duelo pela Copa Norte, mascotes de Clube do Remo e Amazonas FC levantam curiosidade fora de campo sobre força entre felinos

image Onça-parda é flagrada em quintal de casa e assusta moradores
Animal silvestre reapareceu na Grande BH durante a madrugada, levantando preocupações sobre segurança e habitat

image Qual o nome escolhido para oncinha nascida no BioParque Vale Amazônia? Veja aqui!
Mais de 28 mil votaram pela internet em opções inspiradas em nomes de origem indígena de rios da Amazônia

Jack é a 1ª onça-pintada a passar por transfusão de sangue no Brasil

A onça-pintada "Jack" é considerada um macho idoso. Nasceu em 2008 no Pará, mas foi tranferido ao Zoo de Sorocaba em abril de 2023 para fazer companhia à Vitória, uma fêmea com hidrocefalia que vive no zoológico há 14 anos. Pelos cuidadores do zoológico, o felino paraense é sempre visto como um animal tranquilo, que adora passar horas descansando sobre a sombra e que não gosta de entrar na água.

O médico veterinário Gabriel Correa de Camargo revelou ainda que Jack é um animal muito comunicativo e que costuma interagir com frequência com a equipe que cuida diariamente dele no zoológico. "Ele é relativamente dócil. Quando a gente chega perto, ele vem cheirar, interagir. É um animal acostumado à presença humana, o que é muito bom, porque facilita o manejo”, destacou o médico em entrevista ao portal G1. 

Logo, Jack levava uma vida normal até ser diagnosticado com uma doença renal crônica e não ter condições de iniciar a hemodiálise, foi então que a equipe veterinária decidiu inovar e recorrer ao sangue da onça-pintada saudável. Foi então que, no dia 13 de março, os médicos realizaram o procedimento de transfusão do felino com sucesso, no Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas), em Botucatu (SP).

image Jack foi sedado para a realização da transfusão de sangue. (Foto: Divulgação/ Zoo São Paulo)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

onça-pintada

paraense

transfusão de sangue

inédito

brasil
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

TRABALHO

Geração de empregos no Pará lidera o setor na Região Norte no 1º quadrimestre de 2026

O estado acumulou saldo positivo de 9.531 postos de trabalho formal entre os meses de janeiro e abril

28.05.26 17h29

MEIO AMBIENTE

Semana do Meio Ambiente 2026 promove conscientização, sustentabilidade e cuidado animal em Castanhal

A abertura da programação acontece no sábado, 30 de maio, na Praça do Estrela, a partir das 10h, com uma feira de adoção animal e serviços gratuitos voltados ao bem-estar dos pets

28.05.26 17h28

PARÁ

Manifestação bloqueia trânsito na Alça Viária, no Acará

De acordo com a Rota do Pará, o quilômetro 37, entre o acesso da Perna Lesta e a ponte sobre o rio Acará, esteve bloqueado em ambos os sentidos

28.05.26 14h14

Oportunidade

Programa de trainee oferece vagas no Pará com salário de R$ 9 mil; veja como participar

Oportunidades são voltadas para graduados em Engenharia, Geologia ou áreas correlatas

28.05.26 12h07

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Barco pesqueiro 'fantasma' é encontrado na Praia de Ajuruteua, em Bragança

Até agora, o caso é um completo mistério e as autoridades o investigam

26.05.26 17h18

biodiversidade

UFPA realiza ExpoBio 2026 com foco em ciência e Amazônia

Evento reúne pesquisadores, estudantes, empreendedores e instituições ambientais entre os dias 28 e 30 de maio; veja a programação

26.05.26 8h00

PARÁ

Manifestação bloqueia trânsito na Alça Viária, no Acará

De acordo com a Rota do Pará, o quilômetro 37, entre o acesso da Perna Lesta e a ponte sobre o rio Acará, esteve bloqueado em ambos os sentidos

28.05.26 14h14

SOLUÇÃO

Em protesto, moradores interditam estrada que dá acesso ao lixão do Aurá

A estrada é só buraco e lama, que, segundo os moradores, está sem manutenção há anos e dificulta a circulação de veículos e pedestres na área

28.05.26 10h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda