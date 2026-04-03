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Brasil

Onça-parda é flagrada em quintal de casa e assusta moradores

Animal silvestre reapareceu na Grande BH durante a madrugada, levantando preocupações sobre segurança e habitat

O Liberal

Uma onça-parda foi flagrada dentro do quintal de uma casa durante a madrugada em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança mostram o animal circulando pela área residencial com tranquilidade, o que causou medo entre a população. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

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Animal foi localizado às margens da rodovia no distrito de Moraes Almeida; ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (24)

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ainda não conseguiu localizar e resgatar o felino após a ocorrência. Essa não é a primeira vez que a onça aparece na cidade. Desde março, o animal silvestre foi visto diversas vezes, inclusive circulando por ruas e telhados de casas, principalmente durante a noite. Essas aparições têm mobilizado moradores e autoridades locais.

Relatos anteriores de moradores apontam que a onça chegou a pular muros e caminhar sobre telhados no bairro São Pedro, um comportamento considerado incomum para a espécie em áreas urbanas, o que acende um alerta para a segurança na região.

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