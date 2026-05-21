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Brasil

Como recuperar a conta gov.br após troca ou perda de celular? Processo foi simplificado

Mudança entrou em vigor nesta quinta-feira, 21

Estadão Conteúdo
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Governo simplificou o processo de recuperação da conta gov.br (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O governo federal simplificou o processo para a recuperação da conta gov.br, em caso de perda ou troca do celular, para os usuários que utilizam a Verificação em Duas Etapas. A mudança entrou em vigor nesta quinta-feira, 21.

Agora, para usar, basta o usuário cadastrar um e-mail específico para esse processo, que pode ser o mesmo já utilizado na conta GOV.BR ou um endereço diferente, apenas para essa funcionalidade.

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Segundo o governo, o cadastro desse e-mail de recuperação é mais um passo de segurança, já que dificulta a ação criminosa e proporciona uma forma mais agilizada de retomar o acesso para quem usa a Verificação em Duas Etapas.

A recuperação da conta por e-mail estará disponível para os usuários que cadastrarem previamente um e-mail de recuperação no aplicativo GOV.BR no momento da ativação da Verificação em Duas Etapas. Para isso, é preciso atualizar o aplicativo para ter acesso a essa nova opção de restauração.

Como fazer?

Estar com o aplicativo GOV.BR atualizado: Atualize o aplicativo para ter acesso a esta opção de recuperação com e-mail;

Informar dificuldade para gerar o código;

Na etapa de verificação em duas etapas, clique em "estou com dificuldades para gerar o código" e siga os passos;

Realizar o reconhecimento facial: Para confirmar a sua identidade, durante o processo, será necessário concluir com sucesso o reconhecimento facial;

Ter acesso ao e-mail cadastrado para recuperação da Verificação em Duas Etapas;

Ao final, será necessário confirmar um código enviado para o seu e-mail.

Atualmente, o GOV.BR possibilita o acesso a mais de 4600 serviços digitais federais e a outros mais de oito mil serviços de Estados e municípios.

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