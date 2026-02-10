Gov.br está fora do ar? Usuários reclamam de problemas no site nesta terça-feira (10)
Ao todo, foram identificados 61 notificações no Downdetector
Alguns internautas enfrentaram dificuldade nesta terça-feira (10) para fazer login no portal Gov.br. De acordo com problemas identificados por usuários no Downdetector, o site do Governo Federal apresentou algumas instabilidades que impediram o acesso às contas, como, por exemplo: 43% das pessoas tiveram problemas com o login, 35% com o website e 22% com o próprio aplicativo móvel.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
