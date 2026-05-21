Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em imóveis ligados à influenciadora, em Barueri, na Grande São Paulo.

Gabrielle Borges
fonte

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 27 milhões em contas associadas a Deolane Bezerra. (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A ação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com informações divulgadas pela GloboNews, a operação também teve como alvo Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado pelas autoridades como chefe da organização criminosa. Embora já esteja preso, um novo mandado judicial foi expedido contra ele. Parentes do líder da facção também são investigados.

Bloqueio de dinheiro

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em imóveis ligados à influenciadora, em Barueri, na Grande São Paulo, além de outros endereços vinculados aos investigados pela operação. Entre os alvos das diligências estão ainda um influenciador digital apontado como filho de criação da advogada e um contador suspeito de participação no esquema investigado.

O Ministério Público afirma que parte dos valores movimentados não teria sido declarada oficialmente aos órgãos de controle. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 27 milhões em contas associadas a Deolane Bezerra.

VEJA MAIS

image Mãe de MC Kevin quer reabrir investigação sobre morte do filho
A família do cantor decidiu contratar uma perícia independente e um detetive particular para buscar novas respostas sobre a tragédia


image Esquema de MC Ryan usou conta de Deolane para lavar dinheiro de bets do PCC
Investigadores afirmam ter reunido indícios suficientes para detalhar a participação de Deolane no esquema que teria alcançado R$ 1,6 bilhão com plataformas de apostas ilegais


image PF investiga doação de Deolane ao instituto Neymar após repasse de MC Ryan
Investigação da Operação Narco Fluxo aponta movimentação de R$ 5,3 milhões em 47 dias e repasses que incluiriam “limpeza de imagem”, segundo a PF

Outro preso durante a operação foi Everton de Souza, conhecido pelo apelido de “Player”, identificado pelos investigadores como operador financeiro da facção. Segundo as investigações, o grupo utilizaria empresas de fachada e terceiros para ocultar patrimônio e movimentar recursos atribuídos ao PCC. Uma transportadora de cargas localizada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, teria sido usada para lavar dinheiro ligado à família de Marcola.

Sobre a operação

Batizada de Operação Vérnix, a ofensiva cumpre seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão em diferentes endereços. Entre os investigados estão o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e os sobrinhos Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.

As apurações tiveram início em 2019, após a apreensão de manuscritos, bilhetes e anotações encontrados com detentos da Penitenciária II de Presidente Venceslau, no interior paulista. De acordo com os investigadores, o material continha informações sobre ordens internas do Primeiro Comando da Capital (PCC), além de detalhes sobre movimentações financeiras e supostas conexões entre integrantes da cúpula da facção criminosa.

Os documentos recolhidos pela polícia ajudaram a mapear a estrutura financeira do grupo e indicaram a utilização de empresas e intermediários para ocultação de patrimônio e circulação de recursos ilícitos, segundo o Ministério Público.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

Prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra

Marcola

PCC

Brasil

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

É DO PARÁ!

Jovem paraense conquista o título de Miss Brasil Teen 2026; conheça Hellen Gomes

A adolescente encantou o júri com referências à cultura amazônica e à identidade na Ilha do Marajó

20.05.26 18h58

proteção

Brasil propõe à OMS regulamentação global para endurecer a venda de ultraprocessados

A recomendação quer que os países implementem e fortaleçam regulações

19.05.26 19h47

Brasil

Aplicativo do Bolsa Família tem novas funcionalidades a partir de hoje

Usuário terá mais informações e acessibilidade

18.05.26 22h47

Brasil

Violência sexual atinge 64 meninas por dia no país

Meninas negras até 17 anos seguem como as principais vítimas

18.05.26 22h10

MAIS LIDAS EM BRASIL

PRISÃO

Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em imóveis ligados à influenciadora, em Barueri, na Grande São Paulo.

21.05.26 7h44

CRIME

Fisiculturista morto em academia de SP foi jurado de morte na Bahia

Eustácio ficou conhecido por vencer o título nacional na categoria "Men’s Physique Júnior", em 2018

18.10.23 23h13

ROTEIRO

'Dark Horse', filme sobre Bolsonaro, tem final revelado após vazamento; confira

Suposto roteiro que circula nas redes sociais descreve Jair Bolsonaro como alvo de uma conspiração e termina com sentença de 43 anos de prisão

19.05.26 20h54

BRASIL

Mulher agride funcionárias com lápis de sobrancelha após recusa em spa

As vítimas receberam atendimento médico para lesão corporal e passam bem

15.05.26 11h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda