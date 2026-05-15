Mulher agride funcionárias com lápis de sobrancelha após recusa em spa

Uma mulher de 26 anos foi presa após agredir funcionárias de um spa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ela teria atacado a gerente e uma atendente do estabelecimento depois de ter um procedimento estético negado. Durante a confusão, a suspeita utilizou um lápis de sobrancelha para ferir o rosto de uma das funcionárias.

A vítima sofreu um corte com sangramento e precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento médico, conforme informações divulgadas.

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Serviço no Spa foi um presente

De acordo com o boletim de ocorrência, a cliente afirmou que havia recebido do namorado um serviço de spa como presente. No entanto, durante o atendimento, as funcionárias identificaram que o procedimento desejado não estava autorizado pelo pacote contratado. A negativa teria provocado uma discussão dentro do estabelecimento, que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Conforme relataram os agentes, a mulher atacou a gerente e uma funcionária, utilizando o objeto de maquiagem para atingir o rosto de uma das vítimas. Policiais foram acionados e encontraram a suspeita ainda alterada no local. Segundo os agentes, foi necessário algemá-la, já que ela continuava tentando agredir as funcionárias mesmo após a chegada da polícia.

A mulher foi conduzida para a 77ª Delegacia de Polícia de Icaraí, onde o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal. As vítimas receberam atendimento médico e passam bem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)