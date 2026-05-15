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Brasil

Mulher agride funcionárias com lápis de sobrancelha após recusa em spa

As vítimas receberam atendimento médico para lesão corporal e passam bem

Gabrielle Borges
fonte

A vítima sofreu um corte com sangramento e precisou ser encaminhada ao hospital (Reprodução/UOL)

Uma mulher de 26 anos foi presa após agredir funcionárias de um spa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ela teria atacado a gerente e uma atendente do estabelecimento depois de ter um procedimento estético negado. Durante a confusão, a suspeita utilizou um lápis de sobrancelha para ferir o rosto de uma das funcionárias.

A vítima sofreu um corte com sangramento e precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento médico, conforme informações divulgadas.

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Serviço no Spa foi um presente

De acordo com o boletim de ocorrência, a cliente afirmou que havia recebido do namorado um serviço de spa como presente. No entanto, durante o atendimento, as funcionárias identificaram que o procedimento desejado não estava autorizado pelo pacote contratado. A negativa teria provocado uma discussão dentro do estabelecimento, que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Conforme relataram os agentes, a mulher atacou a gerente e uma funcionária, utilizando o objeto de maquiagem para atingir o rosto de uma das vítimas. Policiais foram acionados e encontraram a suspeita ainda alterada no local. Segundo os agentes, foi necessário algemá-la, já que ela continuava tentando agredir as funcionárias mesmo após a chegada da polícia.

A mulher foi conduzida para a 77ª Delegacia de Polícia de Icaraí, onde o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal. As vítimas receberam atendimento médico e passam bem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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