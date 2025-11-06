Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Professora colombiana é detida por agentes de imigração na frente dos alunos em Chicago

A mulher, que não teve a identidade revelada, era funcionária do Centro de Aprendizagem Infantil com Imersão em Espanhol

Estadão Conteúdo
fonte

Por causa da ofensiva do presidente Donald Trump contra a imigração ilegal, México constrói abrigos, na fronteira, para receber migrantes deportados (Brett Sayles / Pexels)

Agentes de imigração prenderam na quarta-feira, 5, uma professora colombiana na frente de pais e alunos da creche onde ela trabalhava, em Chicago, nos Estados Unidos. A mulher, que não teve a identidade revelada, era funcionária do Centro de Aprendizagem Infantil com Imersão em Espanhol Rayito de Sol.

VEJA MAIS

image Juiz solta estudante palestino detido em entrevista de imigração nos EUA

[[(standard.Article) México divulga termos de acordo de imigração com EUA]]

Segundo o vereador Matt Martin, ela estava em um veículo no estacionamento da instituição, quando percebeu a aproximação de policiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e correu. Ao ser alcançada pelos agentes, já na porta da creche, a professora gritou que tinha documentos, mas ainda assim foi detida. Os policiais também interrogaram outras pessoas que estavam na instituição. O caso ocorreu no horário de entrada das crianças e foi presenciado por pais e alunos.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que a mulher entrou ilegalmente no país em 2023 e conseguiu um visto de trabalho durante o governo de Joe Biden. Ela tem dois filhos adolescentes, de 16 e 17 anos, que cruzaram a fronteira ilegalmente em outubro, perto de El Paso, no Texas. Os dois foram levados para um abrigo governamental para imigrantes menores de idade em Chicago.

Desde o início de setembro, mais de três mil pessoas foram presas em Chicago durante a operação Midway Blitz, que tem como alvo imigrantes em situação irregular. Os agentes do ICE têm chamado atenção por adotar táticas de fiscalização agressivas, usar força desproporcional em áreas de lazer e utilizar gás lacrimogêneo durante protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que a Rayito do Sol não foi alvo da operação e que o motorista que levava a professora até a escola não obedeceu a ordem de parada dos policiais. "Eles invadiram uma creche e tentaram se barricar lá dentro, colocando em risco as crianças que estavam lá dentro de forma imprudente", disse Tricia.

A Rayito do Sol, que tem oito unidades nos Estados de Illinois e Minnesota, não comentou o caso. A unidade de Chicago suspendeu as atividades na quarta-feira. Do lado de fora, pais se uniram para apoiar a professora e criticar a ação do ICE. "Essas são as pessoas mais gentis e bondosas. Elas não merecem, essas crianças não merecem estar passando por isso", disse Esmeralda Rosales, que é mãe de um dos alunos que tinham aula com a mulher detida. "Em Chicago, parece que você está a apenas um ou dois graus de separação de alguém que já teve uma experiência com o ICE", disse Jason Wirth, que é pai de outro aluno.

Essa não foi a primeira ação do ICE em escolas. Em julho, um homem de Portland foi abordado pelos agentes no estacionamento da pré-escola de seu filho, com várias crianças como testemunha. No mês passado, eles lançaram gás lacrimogêneo no parque de uma escola de educação infantil, em Chicago, onde os alunos brincavam./Com informações da AP

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CHICAGO/PROFESSORA/PRISÃO/ALUNOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: Paralisação leva FAA a reduzir tráfego aéreo em 10%

06.11.25 8h13

Trump estende presença da Guarda Nacional em Washington até fevereiro

06.11.25 8h13

MUNDO

Asa pegou fogo e motor se desprendeu antes do avião de carga cair nos EUA

Ao menos 12 pessoas morreram, entre elas uma criança

06.11.25 7h53

Filipinas declaram emergência após tufão Kalmaegi deixar centenas de mortos e desaparecidos

06.11.25 7h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

04.11.25 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

tristeza

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

03.11.25 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda