Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Dark Horse: veja tudo o que se sabe sobre o filme inspirado em Bolsonaro

Longa estrelado por Jim Caviezel retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro e tem roteiro baseado em texto de Mario Frias

Hannah Franco
fonte

Filme do Bolsonaro: veja elenco, trama, estreia e bastidores de Dark Horse (Divulgação)

O ex-presidente Jair Bolsonaro será retratado no cinema no longa Dark Horse ("O Azarão", em tradução livre), produção internacional que está em fase de pós-produção e tem estreia mundial prevista para 11 de setembro de 2026.

O filme voltou a ser comentado nesta semana após a divulgação de reportagens apontando que o senador Flávio Bolsonaro teria buscado apoio financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro para viabilizar o projeto.

VEJA MAIS

image Ator que fez Jesus em 'A Paixão de Cristo' vai interpretar Bolsonaro em novo filme
Jim Caviezel protagoniza “Dark Horse”, longa que será lançado em 2026

image Flávio Bolsonaro conversou com Vorcaro quando investigações sobre o Master já eram públicas
O próprio Flávio admitiu os pedidos e defendeu se tratar de "patrocínio"

Quem interpreta Bolsonaro em 'Dark Horse'?

O papel principal será vivido por Jim Caviezel, conhecido mundialmente por protagonizar The Passion of the Christ. A direção é de Cyrus Nowrasteh, e o roteiro foi escrito em parceria com Mark Nowrasteh, a partir de uma história desenvolvida por Mario Frias.

Qual é a história do filme?

O longa tem como eixo narrativo a facada sofrida por Jair Bolsonaro em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG). Segundo informações publicadas pelo Estadão, o roteiro apresenta o ex-presidente como um “vencedor improvável”, destacando sua trajetória militar, sua carreira política e ações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.

O texto também sugere que outras supostas tentativas de assassinato teriam sido planejadas pelos mesmos mandantes do ataque de 2018. O autor da facada, Adélio Bispo, aparecerá com outro nome.

A narrativa também utiliza flashbacks e incorpora elementos ficcionais inspirados em acontecimentos reais.

Quem está no elenco?

Além de Jim Caviezel, o elenco reúne nomes internacionais e brasileiros, como:

  • Marcus Ornellas será Flávio Bolsonaro;
  • Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro;
  • Eddie Finlay viverá Eduardo Bolsonaro.

As intérpretes de Michelle e Laura Bolsonaro ainda não foram anunciadas. O casting também conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes.

As gravações tiveram início em 20 de novembro e devem retratar uma versão idealizada da trajetória de Bolsonaro. 

Quando o filme estreia?

A data divulgada pelo ator Jim Caviezel em suas redes sociais é 11 de setembro de 2026. No entanto, publicações especializadas informaram que os produtores ainda negociam a distribuição internacional do longa.

Onde o filme foi gravado?

As gravações foram concluídas em dezembro de 2025, principalmente em São Paulo. A etapa de edição está sendo realizada nos Estados Unidos.

Quem financiou o projeto?

Reportagens recentes indicam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria repassado recursos para a produção.

Segundo as informações divulgadas, o investimento teria chegado a R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025. Vorcaro é investigado em um suposto esquema de fraudes financeiras, e o caso ampliou a repercussão em torno da cinebiografia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

daniel vorcaro

dark horse

filme bolsonaro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governo cria subsídio de até R$ 0,89 para segurar preço da gasolina

Devolução de tributos compensará alta a ser anunciada por Petrobras

13.05.26 21h32

Brasil

Lavagem da Escadaria do Bixiga reafirma presença negra no centro de SP

Cortejo formado por mulheres negras denuncia falsa liberdade

13.05.26 20h57

Brasil

Pesquisa aponta que fake news sobre eleições miram urnas eletrônicas

Equipamento completa 30 anos de existência nesta quarta-feira (13)

13.05.26 20h20

Brasil

Aluno terá que pagar R$ 720 mil por ocupação indevida de cota racial

Estudante entrou na Unirio sem preencher requisitos do edital

13.05.26 19h54

MAIS LIDAS EM BRASIL

exame nacional

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Isenção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais na rede privada

13.05.26 11h47

EDUCAÇÃO

Desenrola Fies começa nesta quarta (13): veja passo a passo de como renegociar sua dívida

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores

13.05.26 9h10

SAÚDE

Brasil dobra consumo de ultraprocessados, especialista alerta para riscos à saúde

Os produtos mais consumidos são: biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

13.05.26 11h11

CINEBIOGRAFIA

Dark Horse: veja tudo o que se sabe sobre o filme inspirado em Bolsonaro

Longa estrelado por Jim Caviezel retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro e tem roteiro baseado em texto de Mario Frias

13.05.26 20h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda