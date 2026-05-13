Dark Horse: veja tudo o que se sabe sobre o filme inspirado em Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro será retratado no cinema no longa Dark Horse ("O Azarão", em tradução livre), produção internacional que está em fase de pós-produção e tem estreia mundial prevista para 11 de setembro de 2026.

O filme voltou a ser comentado nesta semana após a divulgação de reportagens apontando que o senador Flávio Bolsonaro teria buscado apoio financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro para viabilizar o projeto.

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Quem interpreta Bolsonaro em 'Dark Horse'?

O papel principal será vivido por Jim Caviezel, conhecido mundialmente por protagonizar The Passion of the Christ. A direção é de Cyrus Nowrasteh, e o roteiro foi escrito em parceria com Mark Nowrasteh, a partir de uma história desenvolvida por Mario Frias.

Qual é a história do filme?

O longa tem como eixo narrativo a facada sofrida por Jair Bolsonaro em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG). Segundo informações publicadas pelo Estadão, o roteiro apresenta o ex-presidente como um “vencedor improvável”, destacando sua trajetória militar, sua carreira política e ações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.

O texto também sugere que outras supostas tentativas de assassinato teriam sido planejadas pelos mesmos mandantes do ataque de 2018. O autor da facada, Adélio Bispo, aparecerá com outro nome.

A narrativa também utiliza flashbacks e incorpora elementos ficcionais inspirados em acontecimentos reais.

Quem está no elenco?

Além de Jim Caviezel, o elenco reúne nomes internacionais e brasileiros, como:

Marcus Ornellas será Flávio Bolsonaro;

Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro;

Eddie Finlay viverá Eduardo Bolsonaro.

As intérpretes de Michelle e Laura Bolsonaro ainda não foram anunciadas. O casting também conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes.

As gravações tiveram início em 20 de novembro e devem retratar uma versão idealizada da trajetória de Bolsonaro.

Quando o filme estreia?

A data divulgada pelo ator Jim Caviezel em suas redes sociais é 11 de setembro de 2026. No entanto, publicações especializadas informaram que os produtores ainda negociam a distribuição internacional do longa.

Onde o filme foi gravado?

As gravações foram concluídas em dezembro de 2025, principalmente em São Paulo. A etapa de edição está sendo realizada nos Estados Unidos.

Quem financiou o projeto?

Reportagens recentes indicam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria repassado recursos para a produção.

Segundo as informações divulgadas, o investimento teria chegado a R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025. Vorcaro é investigado em um suposto esquema de fraudes financeiras, e o caso ampliou a repercussão em torno da cinebiografia.