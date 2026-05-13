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Desenrola Fies começa nesta quarta (13): veja passo a passo de como renegociar sua dívida

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores

Gabrielle Borges
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Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Estudantes com contratos em atraso no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já poderão renegociar as dívidas a partir desta quarta-feira (13), com a abertura do programa Desenrola Fies. A medida integra o Novo Desenrola Brasil 2.0 e prevê condições especiais para quem busca regularizar os débitos do financiamento estudantil.

Entre os benefícios anunciados pelo governo federal estão descontos que podem chegar a 99% sobre o valor consolidado da dívida, conforme o perfil socioeconômico do estudante e o período de inadimplência do contrato. A renegociação será destinada a estudantes com parcelas em atraso e deve contemplar diferentes faixas de abatimento, além de opções facilitadas de pagamento.

A expectativa é ampliar o acesso à regularização financeira e reduzir o número de contratos inadimplentes vinculados ao programa. A seguir, confira quem pode aderir ao Desenrola Fies, quais são as condições oferecidas e como realizar a renegociação do financiamento estudantil.

Quem pode aderir ao Desenrola Fies?

O novo Desenrola Fies será destinado aos estudantes que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) até 2017 e que estavam na fase de amortização do contrato, período em que o beneficiário inicia o pagamento da dívida, até o dia 4 de maio de 2026.

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores. As condições de renegociação variam de acordo com o tempo de inadimplência e a situação socioeconômica do estudante.

Entre os grupos contemplados pelo Desenrola Fies estão:

  • estudantes com parcelas em atraso há mais de 90 dias;
  • contratos com débitos vencidos há mais de 360 dias;
  • beneficiários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);
  • estudantes adimplentes que desejam antecipar a quitação da dívida com desconto.

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Para os contratos com atraso superior a 90 dias, o programa prevê parcelamento em até 150 vezes mensais, além de abatimento total de juros e multas. Também haverá possibilidade de pagamento à vista com descontos aplicados sobre parte do saldo devedor.

Já estudantes inscritos no CadÚnico ou beneficiários de programas sociais poderão ter acesso às maiores faixas de desconto previstas pelo governo federal, dependendo da situação do contrato.

Passo a passo de como fazer a renegociação do Desenrola Fies em 2026?

Os estudantes interessados em renegociar dívidas pelo Desenrola Fies deverão realizar todo o procedimento pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, conforme a instituição financeira responsável pelo contrato do financiamento estudantil. 

Veja o passo a passo para aderir ao programa

1. Acesse o aplicativo ou site do banco

O estudante deverá entrar no aplicativo oficial ou no portal da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para consultar as condições disponíveis de renegociação.

2. Selecione a opção de renegociação do Fies

Dentro da plataforma digital, será necessário acessar a área destinada ao Desenrola Fies. O sistema irá apresentar automaticamente as propostas disponíveis, conforme a situação do contrato e o perfil da dívida.

3. Analise e confirme a proposta

Após escolher a modalidade de renegociação, o estudante deverá fazer a validação eletrônica do termo aditivo. Dependendo do contrato, poderá ser exigida também a assinatura dos fiadores.

4. Efetue o pagamento da entrada

Para concluir a adesão ao programa, será preciso emitir o boleto ou autorizar o débito da parcela inicial. O pagamento da entrada é obrigatório para validar a renegociação.

5. Aguarde a atualização do contrato

Depois da confirmação do pagamento, a regularização financeira ocorrerá de forma automática. Com isso, o nome do estudante e dos fiadores poderá ser retirado dos cadastros de inadimplência após a compensação bancária.

Até quando pode negociar no Desenrola Fies?

O período de adesão vai de 13 de maio até 31 de dezembro de 2026.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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