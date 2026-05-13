Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Brasil dobra consumo de ultraprocessados, especialista alerta para riscos à saúde

Os produtos mais consumidos são: biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

O Liberal
fonte

O avanço dos ultraprocessados na mesa dos brasileiros acende um sinal de alerta (Divulgação)

O consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil mais que dobrou nos últimos 40 anos, passando de cerca de 10% para aproximadamente 23% da dieta da população. O dado acende um alerta para a saúde pública, especialmente pelos impactos desse padrão alimentar na infância e na adolescência, fases decisivas para a formação de hábitos que acompanham o indivíduo ao longo da vida.

De acordo com a nutricionista e professora, Alessandra Lovato, os ultraprocessados não podem ser considerados alimentos naturais. “São formulações industriais ricas em corantes, conservantes, açúcar e gordura saturada, com pouco ou nenhum valor nutricional”, explica. Entre os exemplos mais consumidos estão biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Grupo Alimentação e Bebidas acumulou alta de 3,44% no 1º quadrimestre no IPCA]]

image Belém lidera inflação da alimentação entre as capitais, diz IBGE
Levantamento faz parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil

image Alimentação básica de família em Belém já custa R$ 2.183,10 por mês, aponta Dieese
Pesquisa diz que a cesta básica acumulou alta de 9,17% nos primeiros meses de 2026, com destaque para o aumento do feijão (55%) e tomate (43%)

O consumo frequente desses produtos está associado a uma série de riscos à saúde, especialmente entre crianças. Um dos principais é a alteração do paladar. “O excesso de realçadores de sabor estimula o cérebro a preferir alimentos mais intensos, fazendo com que a criança passe a rejeitar o sabor natural de frutas e vegetais”, alerta Alessandra.

Outro ponto de atenção é o surgimento precoce de doenças crônicas. Estudos associam a alta ingestão de ultraprocessados ao desenvolvimento antecipado de obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão ainda na adolescência. Além disso, esses alimentos impactam diretamente a microbiota intestinal, favorecendo processos inflamatórios, reduzindo a imunidade e podendo até prejudicar o desempenho escolar.

Apesar de serem altamente calóricos, os ultraprocessados oferecem o que especialistas chamam de “calorias vazias”. A criança consome muita energia, mas apresenta deficiência de nutrientes essenciais, como ferro, vitaminas e fibras, fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento saudável.

Diante desse cenário, a nutricionista reforça que pequenas mudanças no dia a dia fazem diferença. Ler os rótulos é um passo essencial: listas longas de ingredientes ou nomes químicos são sinais de alerta. A orientação é clara: “descascar mais e desembalar menos”, priorizando alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, carnes, ovos, frutas e legumes.

Entre as substituições inteligentes, Alessandra destaca a troca de sucos de caixinha por água saborizada ou frutas inteiras; de iogurtes açucarados por versões naturais com frutas ou mel (para crianças maiores de dois anos); e de biscoitos recheados por bolos caseiros simples ou pipoca feita na panela.

O envolvimento da família também é decisivo. Levar as crianças à feira, ao mercado e envolvê-las no preparo das refeições ajuda a transformar a relação com a comida e amplia a aceitação dos alimentos naturais. “A alimentação na infância é a base da saúde do adulto. Não estamos apenas alimentando o corpo, estamos moldando hábitos que durarão por toda a vida”, reforça Alessandra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Taffarel defende goleiro Bento após falha no Saudita: 'Se (falha) pesasse não teria ido à Copa'

13.05.26 13h22

FUTEBOL

Goleiros da seleção brasileira vivem momentos de incertezas pouco menos de um mês da Copa

Bento, contestado nos últimos meses, está à frente do corintiano Hugo Souza e tende a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti

13.05.26 10h27

FUTEBOL

Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira

13.05.26 9h52

Brasil

Moradores sentiram cheiro de gás 3 horas antes da explosão no Jaguaré

Sabesp realizava obra no local quando um cano de gás foi perfurado

12.05.26 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

EDUCAÇÃO

Desenrola Fies começa nesta quarta (13): veja passo a passo de como renegociar sua dívida

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores

13.05.26 9h10

exame nacional

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Isenção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais na rede privada

13.05.26 11h47

SAÚDE

Brasil dobra consumo de ultraprocessados, especialista alerta para riscos à saúde

Os produtos mais consumidos são: biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

13.05.26 11h11

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda