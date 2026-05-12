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Economia

Belém lidera inflação da alimentação entre as capitais, diz IBGE

Levantamento faz parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil

Gabi Gutierrez
fonte

Associação Brasileira de Supermercados recomenda que os consumidores "não façam estoques em casa para que todos tenham acesso contínuo ao produto" (Foto: Igor Mota | Arquivo O Liberal)

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a capital paraense registrou, em abril, 2,39% de inflação nas bebidas e alimentos, a maior taxa entre as capitais pesquisadas.

Puxado pela categoria, a inflação geral na capital paraense ficou acima da média nacional, de 0,67%, registrando 1,08%. Os dados são do Índice

Belém lidera inflação dos alimentos entre as capitais

Segundo o levantamento do IBGE, Belém teve o maior aumento de preços no grupo alimentação e bebidas entre todas as capitais pesquisadas em abril. Com alta de 2,39%, a capital paraense ficou bem acima do resultado do Brasil, que registrou 1,34%.

O resultado coloca a capital paraense no topo da pressão inflacionária dos alimentos no país, seguido de Campo Grande (MS), com aumento de 1,86%, São Luís (MA), com 1,66% e Belo Horizonte (MG), com 1,61.

  • Belém (PA): 2,39
  • Campo Grande (MS): 1,86.
  • São Luís (MA): 1,66.
  • Belo Horizonte (MG): 1,61.
  • Porto Alegre (RS): 1,59.
  • Goiânia (GO): 1,55.
  • Aracaju (SE): 1,54.
  • Rio Branco (AC): 1,44.
  • Curitiba (PR): 1,35.

Em nível nacional, o grupo de alimentos e bebidas subiu 1,34% em abril, com impacto de 0,29 ponto percentual no IPCA. Dentro desse grupo, a alimentação dentro de casa avançou 1,64%.

Entre os principais aumentos no país estão:

  • Cenoura: +26,63%
  • Leite longa vida: +13,66%
  • Cebola: +11,76%
  • Tomate: +6,13%
  • Carnes: +1,59%
  • Apesar das altas, alguns itens ajudaram a conter a inflação, como o café moído (-2,30%) e o frango em pedaços (-2,14%)

Outros aumentos

Além dos alimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a inflação em Belém foi influenciada pelas altas em Saúde e cuidados pessoais (1,37%) e Comunicação (0,85%), enquanto o segmento de Educação ofereceu o único alívio aos consumidores, registrando uma variação negativa de 0,15%.

  • Alimentação e bebidas: 2,39
  • Saúde e cuidados pessoais: 1,37
  • Comunicação: 0,85
  • Habitação: 0,71
  • Artigos de residência: 0,65
  • Vestuário: 0,38
  • Despesas pessoais: 0,21
  • Transportes: 0,20
  • Educação: -0,15 (único grupo com deflação no período)

Especialista

Para o professor de Economia da UFPA, Douglas Alencar, os dados mostram que, mesmo com leve desaceleração em relação a março, o custo de vida segue elevado na capital. Para ele, os dados reforçam que, na capital paraense, a pressão inflacionária esteve muito mais concentrada nos itens básicos de consumo cotidiano, especialmente alimentação e custos ligados à manutenção das famílias.

Mesmo com alguma desaceleração frente ao mês anterior, a inflação ainda permanece em patamar elevado, reduzindo o poder de compra e dificultando o consumo das famílias. Isso mostra forte pressão sobre a cesta básica, especialmente para as famílias de menor renda”, afirmou.

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