Belém lidera inflação da alimentação entre as capitais, diz IBGE

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a capital paraense registrou, em abril, 2,39% de inflação nas bebidas e alimentos, a maior taxa entre as capitais pesquisadas.

Puxado pela categoria, a inflação geral na capital paraense ficou acima da média nacional, de 0,67%, registrando 1,08%. Os dados são do Índice

Belém lidera inflação dos alimentos entre as capitais

Segundo o levantamento do IBGE, Belém teve o maior aumento de preços no grupo alimentação e bebidas entre todas as capitais pesquisadas em abril. Com alta de 2,39%, a capital paraense ficou bem acima do resultado do Brasil, que registrou 1,34%.

O resultado coloca a capital paraense no topo da pressão inflacionária dos alimentos no país, seguido de Campo Grande (MS), com aumento de 1,86%, São Luís (MA), com 1,66% e Belo Horizonte (MG), com 1,61.

Belém (PA): 2,39

Campo Grande (MS): 1,86.

São Luís (MA): 1,66.

Belo Horizonte (MG): 1,61.

Porto Alegre (RS): 1,59.

Goiânia (GO): 1,55.

Aracaju (SE): 1,54.

Rio Branco (AC): 1,44.

Curitiba (PR): 1,35.

Em nível nacional, o grupo de alimentos e bebidas subiu 1,34% em abril, com impacto de 0,29 ponto percentual no IPCA. Dentro desse grupo, a alimentação dentro de casa avançou 1,64%.

Entre os principais aumentos no país estão:

Cenoura: +26,63%

Leite longa vida: +13,66%

Cebola: +11,76%

Tomate: +6,13%

Carnes: +1,59%

Apesar das altas, alguns itens ajudaram a conter a inflação, como o café moído (-2,30%) e o frango em pedaços (-2,14%)

Outros aumentos

Além dos alimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a inflação em Belém foi influenciada pelas altas em Saúde e cuidados pessoais (1,37%) e Comunicação (0,85%), enquanto o segmento de Educação ofereceu o único alívio aos consumidores, registrando uma variação negativa de 0,15%.

Alimentação e bebidas: 2,39

Saúde e cuidados pessoais: 1,37

Comunicação: 0,85

Habitação: 0,71

Artigos de residência: 0,65

Vestuário: 0,38

Despesas pessoais: 0,21

Transportes: 0,20

Educação: -0,15 (único grupo com deflação no período)

Especialista

Para o professor de Economia da UFPA, Douglas Alencar, os dados mostram que, mesmo com leve desaceleração em relação a março, o custo de vida segue elevado na capital. Para ele, os dados reforçam que, na capital paraense, a pressão inflacionária esteve muito mais concentrada nos itens básicos de consumo cotidiano, especialmente alimentação e custos ligados à manutenção das famílias.

“Mesmo com alguma desaceleração frente ao mês anterior, a inflação ainda permanece em patamar elevado, reduzindo o poder de compra e dificultando o consumo das famílias. Isso mostra forte pressão sobre a cesta básica, especialmente para as famílias de menor renda”, afirmou.