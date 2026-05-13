Goleiros da seleção brasileira vivem momentos de incertezas pouco menos de um mês da Copa Bento, contestado nos últimos meses, está à frente do corintiano Hugo Souza e tende a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti Estadão Conteúdo 13.05.26 10h27 Cobrança de lateral no último minuto para a área e Bento, ao tentar fazer o corte, manda a bola contra as próprias redes e impede o Al-Nassr de ser campeão do Campeonato Saudita por antecipação ao ceder o 1 a 1 ao rival Al-Hilal. A falha reflete bem o momento de instabilidade e incerteza dos goleiros de Carlo Ancelotti faltando pouco menos de um mês para a largada da Copa do Mundo. Bento está à frente do corintiano Hugo Souza e tende a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Mas a falha na Arábia Saudita repercutiu negativamente, com a ação do arqueiro sendo reprovada ainda no campo pelo técnico Jorge Jesus, que fez um aceno de reprovação em sua direção e evitou troca de olhares. Bento vem sendo bastante cobrado ultimamente por causa de falhas e irregularidade debaixo das traves. Mas tem a confiança de Ancelotti e foi utilizado no amistoso contra a Croácia, em março (vitória por 3 a 1). E o respaldo do preparador de goleiros Taffarel. Alisson te tudo para ser o titular de Ancelotti na Copa do Mundo, com o Brasil encarando Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Ocorre que o jogador do Liverpool não joga faz dois meses por causa de lesão muscular na coxa direita e pode desembarcar nos Estados Unidos carente de ritmo e sem estar 100% fisicamente. Há a esperança que ele atue diante do Aston Villa na próxima jornada da Premier League, o que seria um bom teste para ser observado de como está. O Brasil ainda tem amistoso com o Panamá no dia 31 de maio, no qual Ancelotti deve avaliar os 11 titulares que espera utilizar na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos, dia 13 de junho. Candidato à titular, Ederson também não vive grande fase e deve ser dispensado pelo Fenerbahçe ao fim da temporada, com destino ainda incerto. O goleiro está em rota de colisão com a torcida turca, viu sua família ser ofendida e foi acusado de ter levado um gol "de propósito" recentemente. Sua situação é ainda mais preocupante pois também não vem jogando. Expulso por reclamação no clássico com o Galatasaray, ele cumpre suspensão de quatro partidas e não atua mais na temporada. O nervosismo, ao chutar equipamento do VAR, ainda mostra um desequilíbrio às vésperas da Copa. Ancelotti listou Hugo Souza, do Corinthians, Jhon, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, e Weverton, do Grêmio, na lista de 55 nomes enviadas à Fifa, mas dificilmente deve trocar seus três camisas 1 favoritos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil goleiros Alisson Bento Ederson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43