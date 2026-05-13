Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Isenção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais na rede privada

Estadão Conteúdo
fonte

Resultado está disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br. (Reprodução)

Estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem conferir se o benefício foi aprovado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e está disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.

Veja mais

image Enem 2026: Prazo de isenção da taxa termina hoje (24); veja o passo a passo
A recomendação é que os interessados não deixem para a última hora, já que o benefício garante a participação no exame sem custos

image Preparação Enem: como escolher um bom pré-vestibular
Sistema de Ensino Equipe firmou-se como o curso para Pré-Vestibular que mais aprova no Pará

A isenção da taxa é destinada a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, além de candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada.

Participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) também tinham possibilidade de ser contemplados, conforme os critérios de renda estabelecidos pelo edital.

O sistema também informa a partir desta quarta-feira o resultado das justificativas de ausência para quem faltou aos dois dias de prova do Enem 2025 e pretende fazer o exame gratuitamente neste ano.

Agora, quem teve a gratuidade aprovada deve aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026.

Já em caso de pedido negado o estudante poderá entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio, segundo o cronograma do Inep. Os resultados desses pedidos serão divulgados no dia 25.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

Enem

taxa

isenção
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Taffarel defende goleiro Bento após falha no Saudita: 'Se (falha) pesasse não teria ido à Copa'

13.05.26 13h22

FUTEBOL

Goleiros da seleção brasileira vivem momentos de incertezas pouco menos de um mês da Copa

Bento, contestado nos últimos meses, está à frente do corintiano Hugo Souza e tende a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti

13.05.26 10h27

FUTEBOL

Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira

13.05.26 9h52

Brasil

Moradores sentiram cheiro de gás 3 horas antes da explosão no Jaguaré

Sabesp realizava obra no local quando um cano de gás foi perfurado

12.05.26 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

EDUCAÇÃO

Desenrola Fies começa nesta quarta (13): veja passo a passo de como renegociar sua dívida

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores

13.05.26 9h10

exame nacional

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Isenção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais na rede privada

13.05.26 11h47

SAÚDE

Brasil dobra consumo de ultraprocessados, especialista alerta para riscos à saúde

Os produtos mais consumidos são: biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

13.05.26 11h11

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda