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Enem 2026: Prazo de isenção da taxa termina hoje (24); veja o passo a passo

A recomendação é que os interessados não deixem para a última hora, já que o benefício garante a participação no exame sem custos

Gabrielle Borges
fonte

Confira o passo a passo para solicitar isenção de taxa. (Reprodução)

Os candidatos interessados em participar gratuitamente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 devem ficar atentos: o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição termina às 23h59 desta sexta-feira (24). O pedido deve ser feito dentro do período estipulado pelo edital, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

A recomendação é que os interessados não deixem para a última hora, já que o benefício garante a participação no exame sem custos e é essencial para quem pretende disputar vagas em universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior.

Quem tem direito de pedir isenção?

De acordo com as regras, têm direito à gratuidade estudantes que estejam concluindo o ensino médio em 2026 em escolas da rede pública, desde que a instituição esteja devidamente declarada no Censo Escolar da Educação Básica.

Além disso, também têm direito as pessoas que se encaixam nos seguintes requisitos:

  • Ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio;
     
  • Declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo integrante de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

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Os candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 precisam seguir um passo a passo simples, realizado exclusivamente pela Página do Participante. O processo é digital e exige atenção ao preenchimento correto das informações.

Veja como fazer a solicitação:

  • Acesse a Página do Participante e clique na opção “Justificativa de ausência/isenção”;
  • Faça a verificação de segurança e informe dados pessoais, como CPF e data de nascimento;
  • Clique em “Iniciar a justificativa de ausência/isenção”;
  • Leia os critérios apresentados, marque a opção “Li e concordo” e avance;
  • Confira se os dados estão conforme o cadastro da Receita Federal do Brasil e prossiga;
  • Informe se deseja atendimento por nome social;
  • Preencha o CEP e complete os dados de endereço;
  • Caso tenha faltado aos dois dias do Enem 2025, apresente justificativa e anexe os documentos exigidos;
  • Responda ao questionário sobre o ensino médio, informando o tipo de escola frequentada;
  • Informe o Número de Identificação Social (NIS), se tiver;
  • Preencha o questionário socioeconômico, com 23 perguntas;
  • Insira dados de contato, como telefone e e-mail;
  • Revise todas as informações e clique em “Enviar solicitação”.

O resultado dos pedidos será divulgado em 22 de maio de 2026. Mesmo com a aprovação da isenção, o candidato deverá realizar a inscrição no Enem posteriormente, já que o benefício não garante participação automática no exame.

Cronograma completo

O cronograma da isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e inclui etapas importantes para os candidatos. Confira as datas:

  • Solicitação de isenção da taxa e justificativa de ausência no Enem 2025: 13 a 24 de abril de 2026;
  • Resultado da isenção e da justificativa de ausência: 8 de maio de 2026;
  • Período para interposição de recurso: 11 a 15 de maio de 2026;
  • Resultado final dos recursos: 22 de maio de 2026.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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