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Brasil

Mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro vira nome de viaduto em SP

Lei foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro com a mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, que morreu em 2022 (Reprodução)

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta quarta-feira, 10, lei que dá o nome da mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao viaduto localizado no km 15 da Rodovia dos Imigrantes. Olinda Bonturi Bolsonaro morreu em 2022 aos 94 anos.

O nome dela ganhou repercussão nacional durante a pandemia. Olinda foi vacinada contra a covid e teria recebido a Coronavac, intensamente criticada por Bolsonaro. O imunizante foi responsável por viabilizar o começo da campanha no País.

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A mãe de Bolsonaro viveu em Eldorado (SP), na região do Vale do Ribeira, onde o ex-presidente residiu até a adolescência. Bolsonaro é o terceiro de seis irmãos. Aos 19 anos, ele se mudou para Resende (RJ), onde cursou a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

A mudança de nome do viaduto partiu de um projeto de lei de 2023 do deputado estadual Paulo Mansur (PL), aliado de Tarcísio e da família Bolsonaro, além de ser do mesmo partido do ex-presidente.

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