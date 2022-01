Mãe de Bolsonaro morreu após duas paradas cardiorrespiratórias

Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe de Jair Bolsonaro, de 94 anos, morreu após duas paradas cardiorrespiratórias, na manhã desta sexta-feira (21), de acordo com informações da prefeitura de Eldorado, cidade onde ela será velada e sepultada. As informações são do G1 Nacional.

A mãe do presidente estava internada no Hospital São João, no interior de São Paulo, desde o início da semana, após o diagnóstico de infecção urinária e desidratação. Na última quarta-feira (19), ela apresentou melhora, no entanto, na madrugada do dia seguinte teve broncoaspiração enquanto dormia e um dos pulmões ficou comprometido.

Na madrugada desta sexta-feira (21), Olinda teve duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. O velório está previsto para acontecer no Salão Paroquial e, em seguida, o sepultamento será no Cemitério Municipal de Eldorado.